"Працюємо з території Росії": Буданов прокоментував удар по авіабазі Пскова

Авіабаза в Пскові атакували дрони, які були запущені з території Росії. Під час удару 30 серпня було знищено два транспортні літаки Іл-76, два сильно пошкоджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави ГУР Міноборони Кирила Буданова The War Zone , проекту видання The Drive.

"Ми працюємо з території Росії", - повідомив Буданов, проте не уточнив, чи була атака проведена співробітниками ГУР чи російськими партизанами. Він також відмовився повідомити, які дрони та в якій кількості використовувалися.

У своїй оцінці пошкоджень літака Буданов повідомив, що "два були знищені та два серйозно пошкоджені".

Знімки, отримані виданням джерела в ГУР, підтверджують слова Буданов про масштаби збитків, завданих під час атаки.

На знімку екрану з відеокамери інфрачервоної камери одного з дронів, використаних в атаці, видно безпосередній результат одного з ударів: він потрапив у те саме місце, де два Іл-76 отримали пошкодження. Паливо на борту, можливо, було причиною того, що два інші повністю згоріли.

Як зазначає The War Zone, згідно із зображенням, безпілотник, ймовірно, скинув бомби на аеродром, що може підтверджувати заяву Буданова про те, що авіабазу атакували з території Росії, а не за допомогою автономних дронів далекого радіусу дії.

Іл-76 є основою транспортної військової авіації Росії. Буданов розповів, що вони є метою ГУР, оскільки вони перебувають у робочому стані та використовуються для "перевезення військових вантажів та десантників".

Удар по Пскову

Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня відбулася атака безпілотниками одразу на шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

За даними РБК-Україна, операцію було організовано ГУР МО, однак у розвідці офіційно свою причетність чи непричетність поки що не коментували.