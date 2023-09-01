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"Працюємо з території Росії": Буданов прокоментував удар по авіабазі Пскова

Україна, П'ятниця 01 вересня 2023 09:57
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"Працюємо з території Росії": Буданов прокоментував удар по авіабазі Пскова Фото: Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Авіабаза в Пскові атакували дрони, які були запущені з території Росії. Під час удару 30 серпня було знищено два транспортні літаки Іл-76, два сильно пошкоджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави ГУР Міноборони Кирила Буданова The War Zone , проекту видання The Drive.

"Ми працюємо з території Росії", - повідомив Буданов, проте не уточнив, чи була атака проведена співробітниками ГУР чи російськими партизанами. Він також відмовився повідомити, які дрони та в якій кількості використовувалися.

У своїй оцінці пошкоджень літака Буданов повідомив, що "два були знищені та два серйозно пошкоджені".

Знімки, отримані виданням джерела в ГУР, підтверджують слова Буданов про масштаби збитків, завданих під час атаки.

На знімку екрану з відеокамери інфрачервоної камери одного з дронів, використаних в атаці, видно безпосередній результат одного з ударів: він потрапив у те саме місце, де два Іл-76 отримали пошкодження. Паливо на борту, можливо, було причиною того, що два інші повністю згоріли.

&quot;Працюємо з території Росії&quot;: Буданов прокоментував удар по авіабазі Пскова

Як зазначає The War Zone, згідно із зображенням, безпілотник, ймовірно, скинув бомби на аеродром, що може підтверджувати заяву Буданова про те, що авіабазу атакували з території Росії, а не за допомогою автономних дронів далекого радіусу дії.

Іл-76 є основою транспортної військової авіації Росії. Буданов розповів, що вони є метою ГУР, оскільки вони перебувають у робочому стані та використовуються для "перевезення військових вантажів та десантників".

Удар по Пскову

Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня відбулася атака безпілотниками одразу на шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

За даними РБК-Україна, операцію було організовано ГУР МО, однак у розвідці офіційно свою причетність чи непричетність поки що не коментували.

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ГУР Російська Федерація
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