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Літаки РФ з початку року впустили понад 100 авіабомб на свою територію, - ЗМІ

Фото: літаки РФ з початку року впустили понад 100 авіабомб на свою територію (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З початку 2025 року російські літаки впустили понад 100 авіабомб на свою територію та тимчасово окуповані регіони України. Одна з них упала прямо біля школи-інтернату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

За даними джерел видання, за останній місяць зафіксовано щонайменше п'ять нових випадків падіння російських авіабомб на територіях РФ або окупованих українських регіонів.

Два інциденти сталися в Білгородській області: ФАБ-250 впала в селі Богданівка Новооскольського округу, а ФАБ-500 - біля житлового будинку в селі Бершакове Шебекинського району. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Ще дві бомби впали на окупованій території Донецької області: одна - поруч із житловим будинком у Дебальцевому, інша - біля стін школи-інтернату в Ясинуватій. Обидві бомби не здетонували, їх знешкодили.

П'ятий випадок зафіксовано в окупованому селі Високе Запорізької області.

Усього з початку 2025 року було зафіксовано падіння не менше 100 авіабомб - 93 ФАБ та 7 керованих модульних плануючих бомб (УМПБ).

Окрім того, зафіксовано падіння трьох ракет.

Падіння російських ракет і бомб на території РФ

Нагадаємо, у лютому цього року російський літак "впустив" ракету Р-27 на Бєлгородську область. Вона впала біля житлового будинку.

Того ж місяця в Бєлгородській області впала російська ракета Х-59. Літак "впустив" її біля одного із сіл регіону.

Також наприкінці січня ASTRA писало про те, що на тимчасово окуповані села в Донецькій області за день впало відразу чотири авіабомби. Відстань між населеними пунктами, на які падали авіабомби, - близько 4 кілометрів.

У січні російська авіабомба "впала" на будинок майора поліції в Курській області. Авіабомба не розірвалася, але на місці падіння виникла воронка.

4 травня 2024 року російський літак скинув на Бєлгород ФАБ-500, унаслідок чого 7 осіб було поранено. Влада РФ причину падіння бомби приховала, як і той факт, що вона була російською.

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