У Курській область російський літак впустив бомбу на будинок майора поліції
Російський літак впустив авіаційну бомбу на будинок майора поліції. Це сталося у Курській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
За даними видання, 2 січня у селі Сергіївка Льговського районі Курській області впала авіаційна бомба ФАБ. Російський літак впустив бомбу, вона не розірвала, але на місці утворилася вирва.
Місцеві жителі повідомили, що бомба впала у двір на вулиці Центральній, там проживає майор поліції. Постраждалих внаслідок інциденту нібито немає.
Astra зазначає, що у 2024 році зафіксовано щонайменше 165 випадків, коли росіяни випадково впускали авіабомби на територію РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Він початку 2025 року вже зафіксували чотири подібні випадки.
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Ситуація у Курській області
Варто зазначити, що у Курській області тривають активні бойові дії. За даними Генштабу ЗСУ, Сил оборони України відбили 24 атаки російських загарбників у Курській області за останню добу. РФ завдала по власній території дев’ять авіаційних ударів, скинувши 13 КАБів.
Днями стало відомо, що росіяни завдали авіаційного удару по інтернату у місті Суджа Курської області. У момент атаки там перебувало понад 70 осіб, більшість з них - це люди похилого віку.
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