Самолеты РФ с начала года уронили более 100 авиабомб на свою территорию, - СМИ

По данным источников издания, за последний месяц зафиксировано по меньшей мере пять новых случаев падения российских авиабомб на территориях РФ или оккупированных украинских регионов.

Два инцидента произошли в Белгородской области: ФАБ-250 упала в селе Богдановка Новооскольского округа, а ФАБ-500 - возле жилого дома в селе Бершаково Шебекинского района. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Еще две бомбы упали на оккупированной территории Донецкой области: одна - рядом с жилым домом в Дебальцево, другая - у стен школы-интерната в Ясиноватой. Обе бомбы не сдетонировали, их обезвредили.

Пятый случай зафиксирован в оккупированном селе Высокое Запорожской области.

Всего с начала 2025 года было зафиксировано падение не менее 100 авиабомб - 93 ФАБ и 7 управляемых модульных планирующих бомб (УМПБ).

Кроме того, зафиксировано падение трех ракет.