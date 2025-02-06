Російський літак "впустив" ракету Х-59 у Бєлгородській області

Російський літак "загубив" ракету в Бєлгородській області. Х-59 впала неподалік одного із сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra .

Як уточнюють у Telegram-каналі, вже відомо про щонайменше 16 ФАБах і двох ракетах, а також про одну УМПБ-250 за 2025 рік, що впали в Росії та окупованих територіях України з російських літаків. І про 165 випадків падіння авіабомб ФАБ за 2024 рік.

Як заявили російські військові, вона "нештатно зійшла з російського літака". Постраждалих, нібито, немає.

Так, 3 лютого в полі біля села Старосельцеве Волоконівського району Бєлгородської області знайшли ракету X-59.

Нагадаємо, на початку липня 2023 року ФАБ-3000 вперше впала з російського літака на Бєлгородську область. Бомба вибухнула в полі неподалік від Шебекіного.

4 травня 2024 року російський літак скинув на Бєлгород ФАБ-500, унаслідок чого 7 осіб було поранено. Влада РФ причину падіння бомби приховала, як і той факт, що вона була російською.

19 листопада минулого року російський літак упустив 250-кілограмову авіабомбу на школу в Бєлгородській області.

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