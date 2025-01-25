Росавіація за день скинула чотири бомби на окуповані села в Донецькій області, - ЗМІ

Російські військові літаки "впустили" протягом одного дня чотири авіаційні бомби на населені пункти в окупованій частині Донецької області. ФАБи падали на села з різницею у близько годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Astra .

Зазначається, що таке чергове "нештатне сходження" авіабомб з літаків відбулося 22 січня.

За даними Astra, одна з півтонних російських бомб була виявлена близько десятої години ранку в окупованому селищі Монахове (Макіївської міської громади). ФАБ впав за 700 метрів від будинків у цьому населеному пункті.

Вже близько одинадцятої години ранку ще один ФАБ-500 знайшли за 300 метрів від будинків у підконтрольному російським загарбникам селі Верхня Кринка (Єнакіївської міської ради).

"О 12-й дні ще один напівтонний ФАБ знайшли в полі біля села Новоселівка. Ще за півгодини авіабомбу виявили у полі в районі села Нове Світло", - йдеться в публікації ЗМІ.

Вказані населені пункти розташовані поруч, відстань між ними складає не більше за 4 км.

Росавіація "аварыйно" бомбить підконтрольні РФ території

Перед тим російські ЗМІ фіксували "випадковий бомбопад" з російських літаків 21 січня, коли ФАБ-500 рухнув на 1,5 км від будинків у селищі міського типу Нижня Кринка.

За даними ASTRA, відбулося щонайменше 165 випадків падіння авіабомб ФАБ на території РФ та на окупованих частинах України за 2024 рік. Цього року вже відомо про "позаштатні сходження" 13 ФАБів та однієї ракети.

Так, раніше РБК-Україна писало, що на початку січня у Курській область російський літак впустив бомбу на будинок майора поліції. Це сталося у селі Сергіївка Льговського районі.

Також нагадаємо, наприкінці грудня минулого року літаки РФ "впустили" ще два ФАБи у Бєлгородській області. Й у регіоні після цього проводили евакуацію.