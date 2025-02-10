У Бєлгородській області ракета росіян упала біля житлового будинку, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram .

За інформацією співрозмовників видання, у четвер, 6 лютого, ракета Р-27 впала за 100 метрів від житлового будинку на вулиці Совєтской у селі Нікольскоє Бєлгородського району.

Джерела ASTRA уточнюють, що це сталося під час "позаштатного сходження" ракети з російського літака. Постраждалих і загиблих унаслідок інциденту нібито немає.

Загалом видання нарахувало щонайменше 16 керованих авіабомб і три ракети, які падали в Росії або на тимчасово окупованих територіях України з початку 2025 року. При цьому у 2024 році було нараховано 165 випадків "позаштатного сходження" авіабомб.

Варто зауважити, що ракети Р-27 призначені для ураження літаків і безпілотників. Радіус їх дії - до 110 кілометрів. Такі ракети використовує як Росія, так і Україна.