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Літак Пригожина знову прилетів до Білорусі

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Вівторок 18 липня 2023 12:26
Літак Пригожина знову прилетів до Білорусі Фото: засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Літак засновника приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" Євгена Пригожина знову сів на військовому аеродромі в Білорусі. Це вже четверта його поїздка останнім часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"О 11:05 бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах", - йдеться у повідомленні.

За даними моніторингової групи, борт прилетів до Білорусі з Санкт-Петербурга.

Польоти Пригожина до Білорусі

Як пише "Гаюн", це вже вчетверте за останній час, коли борт Пригожина прилітає до Білорусі. До цього він прилітав до Білорусі 27 червня, 1 липня і 11 липня, коли Пригожин ночував у наметовому таборі під Осиповичами.

Зазначимо, що Пригожин почав наїжджати до Білорусі після того, як звернув свій "похід на Москву" 24 червня, не дійшовши до російської столиці 200 км. Умовою для закриття справи проти Пригожина став саме виїзд засновника ПВК у Білорусь.

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Російська Федерація Білорусь ПВК Вагнера Євген Пригожин
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