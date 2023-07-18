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Самолет Пригожина снова прилетел в Беларусь

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Вторник 18 июля 2023 12:26
Самолет Пригожина снова прилетел в Беларусь Фото: основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Самолет основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" Евгения Пригожина снова сел на военном аэродроме в Беларуси. Это уже четвертая его поездка по счету за последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"В 11:05 бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлился на военном аэродроме в Мачулищах", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы, борт прилетел в Беларусь из Санкт-Петербурга.

Полеты Пригожина в Беларусь

Как пишет "Гаюн", это уже четвертый раз за последнее время, когда борт Пригожина прилетает в Беларусь. До этого он прилетал в Беларусь 27 июня, 1 июля и 11 июля, когда Пригожин ночевал в палаточном лагере под Осиповичами.

Отметим, что Пригожин начал наезжать в Беларусь после того, как свернул свой "поход на Москву" 24 июня, не дойдя до российской столицы 200 км. Условием для закрытия дела против Пригожина стал именно уезд основателя ЧВК в Беларусь.

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