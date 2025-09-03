Літак президента Литви не зміг одразу приземлитися через невідомий дрон

"Під час наближення до аеропорту Вільнюса надійшла інформація про виявлення дрона та про те, що посадка наразі небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки й через деякий час здійснили посадку", - розповів прессекретар литовського президента Томас Бержінскас.

Як уточнює LRT, дрон помітили над районом Лепкальніс у Вільнюсі.

Згодом, у міністерстві транспорту Литви пояснили, що дрон запускали в рекламних цілях.

Коли стало відомо, що дрон жодної небезпеки не становить, повітряне сполучення було відновлено.

"За новітніми даними Міністерства транспорту і комунікацій, дрон піднімали в рекламних цілях, при цьому не дотримувалися встановлених вимог", - йдеться у заяві.

Наразі обставини події з'ясовують відповідні служби.

"Коли буде отримана новітня інформація, про неї інформують суспільство. У сфері повітряного сполучення діють суворі правила безпеки, тому міністерство „Повітряної навігації“, на нараді оцінять заходи безпеки, плани на майбутнє, з'ясують, що потребує покращення“, - сказано у повідомленні.