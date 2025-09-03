Самолет президента Литвы не смог сразу приземлиться из-за неизвестного дрона

"Во время приближения к аэропорту Вильнюса поступила информация об обнаружении дрона и о том, что посадка сейчас опасна. Пилоты приняли все меры безопасности и через некоторое время совершили посадку", - рассказал пресс-секретарь литовского президента Томас Бержинскас.

Как уточняет LRT, дрон заметили над районом Лепкальнис в Вильнюсе.

Впоследствии, в министерстве транспорта Литвы объяснили, что дрон запускали в рекламных целях.

Когда стало известно, что дрон никакой опасности не представляет, воздушное сообщение было восстановлено.

"По новейшим данным Министерства транспорта и коммуникаций, дрон поднимали в рекламных целях, при этом не придерживались установленных требований", - говорится в заявлении.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют соответствующие службы.

"Когда будет получена новейшая информация, о ней информируют общество. В сфере воздушного сообщения действуют строгие правила безопасности, поэтому министерство "Воздушной навигации", на совещании оценят меры безопасности, планы на будущее, выяснят, что требует улучшения", - сказано в сообщении.