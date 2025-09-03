Самолет президента Литвы не смог сразу приземлиться из-за неизвестного дрона

Самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту некоторое время не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за сообщения об обнаружении беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT и издание Delfi.
"Во время приближения к аэропорту Вильнюса поступила информация об обнаружении дрона и о том, что посадка сейчас опасна. Пилоты приняли все меры безопасности и через некоторое время совершили посадку", - рассказал пресс-секретарь литовского президента Томас Бержинскас.
Как уточняет LRT, дрон заметили над районом Лепкальнис в Вильнюсе.
Впоследствии, в министерстве транспорта Литвы объяснили, что дрон запускали в рекламных целях.
Когда стало известно, что дрон никакой опасности не представляет, воздушное сообщение было восстановлено.
"По новейшим данным Министерства транспорта и коммуникаций, дрон поднимали в рекламных целях, при этом не придерживались установленных требований", - говорится в заявлении.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняют соответствующие службы.
"Когда будет получена новейшая информация, о ней информируют общество. В сфере воздушного сообщения действуют строгие правила безопасности, поэтому министерство "Воздушной навигации", на совещании оценят меры безопасности, планы на будущее, выяснят, что требует улучшения", - сказано в сообщении.
Напомним, 20 августа, вблизи Вильнюсского аэропорта был замечен неизвестный беспилотник, из-за которого в конце концов на время останавливали авиасообщение в столице Литвы.
В конце июля полиция Литвы сообщала, что местные жители заметили неизвестный беспилотник, который пересек воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси.
Через пять дней дрон нашли на полигоне. Им оказался российский дрон "Гербера".
После этого в НАТО отреагировали на нарушение воздушного пространства Литвы дронами РФ.