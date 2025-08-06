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У НАТО відреагували на порушення повітряного простору Литви дронами РФ

Середа 06 серпня 2025 17:26
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У НАТО відреагували на порушення повітряного простору Литви дронами РФ Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У НАТО "дуже серйозно" ставляться до порушень повітряного простору Литви російськими дронами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написала речниця Альянсу Елісон Гарт у соцмережі Х.

За її словами, генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні поспілкувався з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом щодо нещодавніх порушень повітряного простору Литви російськими військовими безпілотниками.

"НАТО дуже серйозно ставиться до цих інцидентів. Ми залишаємося пильними та готовими захищати кожен сантиметр території НАТО", - зазначила речниця.

Дрони РФ порушили повітряний простір Литви

Нагадаємо, 28 липня над Литвою помітили російський ударний дрон, який був схожий на "Шахед". Інцидент стався тієї ж ночі, коли росіяни атакували Україну своїми безпілотниками.

У п'ятницю, 1 серпня, російський дрон виявили на полігоні в Литві. Безпілотник залетів у литовський повітряний простір із території Білорусі.

Міністр закордонних справ та міністр оборони Литви надіслали листа генсеку НАТО Марку Рютте, в якому закликали до негайних заходів щодо посилення можливостей ППО в Литві та прискорення повної реалізації моделі ротаційної протиповітряної оборони.

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