У столиці Литви через невідомий дрон зупиняли авіасполучення

Сьогодні вночі, 20 серпня, поблизу Вільнюського аеропорту було помічено невідомий безпілотник, через який зрештою на певний час зупиняли авіасполучення у столиці Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

"Можемо підтвердити, що сьогодні близько опівночі ми отримали інформацію від фахівців Oro navigacija про те, що у місті Вільнюсі, неподалік аеропорту, був помічений дрон", - повідомив представник аеропортів Тадас Василяускас.

За його словами, служби аеропорту вжили додаткових заходів, було посилено патрулювання та моніторинг ситуації у небі. Загалом, авіасполучення було призупинено приблизно на півгодини. При цьому, про наслідки прольоту невідомого безпілотника не повідомлялось.