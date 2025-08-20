У столиці Литви через невідомий дрон зупиняли авіасполучення
Сьогодні вночі, 20 серпня, поблизу Вільнюського аеропорту було помічено невідомий безпілотник, через який зрештою на певний час зупиняли авіасполучення у столиці Литви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Можемо підтвердити, що сьогодні близько опівночі ми отримали інформацію від фахівців Oro navigacija про те, що у місті Вільнюсі, неподалік аеропорту, був помічений дрон", - повідомив представник аеропортів Тадас Василяускас.
За його словами, служби аеропорту вжили додаткових заходів, було посилено патрулювання та моніторинг ситуації у небі. Загалом, авіасполучення було призупинено приблизно на півгодини. При цьому, про наслідки прольоту невідомого безпілотника не повідомлялось.
Невідомі дрони над країнами Балтії
Нагадаємо, наприкінці липня у повітряному просторі Литви виявили невідомий безпілотник, який, ймовірно, залетів із території Білорусі. Як пише повідомляють, востаннє дрон бачили на висоті близько 200 метрів неподалік Вільнюса.
Раніше президент Латвії Едгар Рінкевичс повідомив, що у східній частині країни впав російський військовий безпілотник, невідомий дрон увійшов у повітряний простір країни з боку Білорусі. У Латвії розпочали розслідування. За словами президента, кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає.