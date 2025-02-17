Літак перекинувся під час приземлення в аеропорту Торонто

У міжнародному аеропорту Торонто Пірсон (Канада) сьогодні, 17 лютого, зазнав катастрофи літак Delta Airlines. Повітряне судно перекинулося під час приземлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC та Reuters .

В результаті інциденту були поранені вісім осіб, одна з них отримала серьйозні травми, розповів керівник регіональної служби парамедицини Лоуренс Сайндон.

В заяві канадського аеропорту в Twitter-акаунті (X) повідомляється, що було виявлено усіх пасажирів і членів екіпажу постраждалого літака. За попередніми даними, жертв внаслідок авіакатастрофи немає.

Відомо, що літак авіакомпанії Delta Air Lines (DAL.N) виконував рейс з Міннеаполіса (США).

В аеропорту не надали додаткової інформації щодо причини інциденту, разом з тим на кадрах, отриманих CBC від пасажира, видно що літак повністю перекинувся.

На веб-сайті аеропорту Торонто Пірсон було показано понад чотири десятки затриманих рейсів.

Рада з безпеки на транспорті Канади заявила, що ведеться розслідування причин та обставин катастрофи.

JUST ANNOUNCED: Delta Airlines plane crashes at Pearson International Airport, Toronto, Canada on #PresidentsDay #Toronto pic.twitter.com/rNfYgdCaZ6 — AJ Huber (@Huberton) February 17, 2025

Інші авіакатастрофи у Північній Америці взимку

Авіакатастрофа в Канаді сталася після низки інших недавніх аварій з літаками у Північній Америці наприкінці січня.

Так, нагадаємо, що 29 січня армійський гелікоптер зіткнувся з пасажирським літаком у Вашингтоні, в результаті чого загинули 67 людей. Згідно з записами польотів та внутрішніми звітами, авіакатастрофа могла стати наслідком виходу з ладу кількох рівнів апарату авіаційної безпеки США.

Додамо також, раніше внаслідок аварії транспортного літака у Філадельфії загинули щонайменше семеро людей.