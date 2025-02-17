Самолет перевернулся во время приземления в аэропорту Торонто

В международном аэропорту Торонто Пирсон (Канада) сегодня, 17 февраля, потерпел катастрофу самолет Delta Airlines. Воздушное судно перевернулось во время приземления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC и Reuters .

В результате инцидента были ранены восемь человек, один из них получил серьезные травмы, рассказал руководитель региональной службы парамедицины Лоуренс Сайндон.

В заявлении канадского аэропорта в Twitter-аккаунте (X) сообщается, что были обнаружены все пассажиры и члены экипажа пострадавшего самолета. По предварительным данным, жертв в результате авиакатастрофы нет.

Известно, что самолет авиакомпании Delta Air Lines (DAL.N) выполнял рейс из Миннеаполиса (США).

В аэропорту не предоставили дополнительной информации о причинах инцидента, вместе с тем на кадрах, полученных CBC от пассажира, видно, что самолет полностью перевернулся.

На веб-сайте аэропорта Торонто Пирсон было показано более четырех десятков задержанных рейсов.

Совет по безопасности на транспорте Канады заявил, что ведется расследование причин и обстоятельств катастрофы.

ТОЛЬКО ЧТО ОБЪЯВЛЕНО: Самолет Delta Airlines разбивается в международном аэропорту Пирсон, Торонто, Канада в #PresidentsDay #Toronto pic.twitter.com/rNfYgdCaZ6 - AJ Huber (@Huberton) February 17, 2025

Другие авиакатастрофы в Северной Америке зимой

Авиакатастрофа в Канаде произошла после ряда других недавних аварий с самолетами в Северной Америке в конце января.

Так, напомним, что 29 января армейский вертолет столкнулся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, в результате чего погибли 67 человек. Согласно записям полетов и внутренним отчетам, авиакатастрофа могла стать следствием выхода из строя нескольких уровней аппарата авиационной безопасности США.

Добавим также, ранее в результате аварии транспортного самолета в Филадельфии погибли по меньшей мере семь человек.