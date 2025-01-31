Авіакатастрофа біля Вашингтона: з річки Потомак дістали вже понад 40 тіл, - CNN

У середу ввечері, 31 січня, біля Вашингтона, пасажирський літак компанії American Airlines під час посадки зіткнувся з військовим вертольотом Black Hawk. За останніми даними, у четвер вдень із річки було витягнуто понад 40 тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами джерела в правоохоронних органах, на сьогодні занурення закінчено через настання темряви, стан води і зростаюче відчуття серед рятувальників, що більшість жертв, до яких можна дістатися без необхідності піднімати фюзеляж із води, вже знайдено.

Наразі начальник пожежної служби Вашингтона, Національна рада з безпеки на транспорті, компанія American Airlines та інші офіційні особи зустрічаються з сім'ями жертв у центрі допомоги сім'ям.

Також CNN пише, що губернаторка Канзасу Лора Келлі звернулася до NTSB щодо маніфесту - документа, в якому перераховані всі пасажири і члени екіпажу на рейсі. Його очікують отримати вже сьогодні, у п'ятницю (у США ще четвер).

Крім того, зараз Келлі, Нацрада з безпеки на транспорті та інші посадові особи США чекають, коли всі сім'ї жертв будуть повідомлені, перш ніж публікувати будь-які подробиці щодо їхніх особистостей.

"На борту літака перебували люди з-за кордону, і це частково є причиною затримки... Ми, найімовірніше, отримали декларацію завтра вдень", - сказала губернатор Канзасу.

CNN під час оновлення інформації додало, що одну чорну скриньку з літака CRJ 700 уже витягнуто. Однак, поки що незрозуміло, яку з двох чорних скриньок витягли.