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Авіакатастрофа у Вашингтоні могла бути наслідком прогалин у системі безпеки польотів, - NYT

П'ятниця 31 січня 2025 09:40
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Авіакатастрофа у Вашингтоні могла бути наслідком прогалин у системі безпеки польотів, - NYT Фото: авіакатастрофа у Вашингтоні могла бути наслідком прогалин у системі безпеки польотів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з записами польотів та внутрішніми звітами, авіакатастрофа у Вашингтоні могла бути наслідком виходу з ладу кількох рівнів апарату авіаційної безпеки Сполучених Штатів Америки (США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times (NYT).

Як пише видання, перед авіакатастрофою пасажирський літак вилетів за межі затвердженого маршруту польоту, а його пілоти ймовірно не побачили гелікоптер, оскільки здійснювали розворот до злітно-посадкової смуги. Водночас авіадиспетчеру доводилось "жонглювати двома роботами одночасно", через що йому не вдалось "розділити" літак та вертоліт.

Попри те, що офіційна причина авіакатастрофи поки не встановлена, вже є ознаки того, що пілоти, а також авіадиспетчери працювали не в оптимальних умовах.

За словами джерела NYT, зазвичай в аеропорту одна людина виконує обов'язки диспетчера і вертольота, і літака після 21:30 за місцевим часом, коли трафік в Рейгані починає зменшуватись. Втім, у день авіакатастрофи ці обов'язки були покладені на одну людину ще до 21:30. Згідно з попереднім звітом Федерального авіаційного управління (FAA) укомплектованість персоналу була "ненормальною для цього часу доби й інтенсивності руху".

Також зазначається, що диспетчер, який працював на вежі, повинен був більш активно направляти вертоліт і літак, щоб вони летіли якомога далі один від одного, оскільки темрява могла ускладнити пілотам оцінку відстані між собою.

Інші ж джерела стверджують, що гелікоптер повинен був летіти ближче до берега річки Потомак і знизитися до землі. Натомість він піднявся вище й перебував за півмилі від затвердженого маршруту перед зіткненням з літаком.

"Прогалини в авіаційній безпеці зростали роками, що призвело до тривожної картини близьких зіткнень у небі та в аеропортах за участю комерційних авіакомпаній. Це відбувається на тлі зростаючих заторів у найбільш завантажених аеропортах країни, включаючи Національний аеропорт Рейгана, де часта присутність військових рейсів ще більше ускладнює управління повітряним рухом", - додає NYT.

Авіакатастрофа у Вашингтоні

29 січня у Вашингтоні сталась авіакатастрофа біля аеропорту імені Рональда Рейгана за участі пасажирського літака та гелікоптера. Пізніше стало відомо, що у літаку на той момент перебували 64 людини, а в гелікоптері - троє.

Коментуючи авіакатастрофу голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що гелікоптер протягом тривалого часу йшов прямісінько на літак, а останній же перебував на ідеальній лінії заходження на посадку.

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