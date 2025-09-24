Літак з міністром оборони Іспанії зазнав GPS-атаки біля Калінінграда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DEMOCRATA.ES.

Як пише видання, Роблес на літку A330 прямувала до авіабази Шяуляй в Литві. Цієї середи повітряне судно зазнало спроби втручання в роботу GPS-системи під час польоту над Калінінградом.

"Інцидент, метою якого було вимкнення GPS військового літака, не мав наслідків, оскільки літак обладнаний для прийому сигналів від військового супутника. Один із присутніх командирів зазначив, що такі спроби є звичайними в цьому районі і зачіпають як цивільні, так і військові рейси", - пише видання.

Під час польоту, крім міністра, на борту літака перебували родичі персоналу загону VILKAS та журналісти. Поїздка включала зустріч з міністром оборони Литви з метою зміцнення співпраці з НАТО та протидії діям Росії.

Росія блокує роботу GPS

Ще минулого року ми писали про те, що над європейськими країнами фіксуються збої сигналу GPS. Ймовірною причиною називали використання Росією бази радіоелектронної боротьби у Калінінградському регіоні.

Зокрема, фіксувався дуже високий рівень глушіння GPS у північній та східній Польщі, включно з Варшавою та на півдні до міста Лодзь. Ба більше в Естонії заявили, що за збої сигналу GPS у регіоні Балтійського моря відповідальна Росія.