ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Листопад несе в Україну сонце: синоптик сказала, де на вихідних буде найтепліше

П'ятниця 31 жовтня 2025 10:04
UA EN RU
Листопад несе в Україну сонце: синоптик сказала, де на вихідних буде найтепліше На вихідних в Україні переважатиме суха погода (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Початок листопада принесе в Україну переважно суху погоду й тепло. Найближчими вихідними невеликі дощі ймовірні лише у деяких областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Якої погоди чекати у перші дні листопада

Згідно з інформацією експерта, впродовж вихідних - суботи (1 листопада) й неділі (2 листопада) - у більшості областей України переважатиме суха погода.

"Багато де - із сонцем", - уточнила синоптик.

Вона нагадала, що на новий місяць року - листопад - "завжди чи не найбільше нарікань за його хмарність".

Тож нині, за словами Діденко, він "вирішить підкоректувати свій імідж і подарує українцям по-справжньому теплу погоду та навіть із сонечком".

При цьому невеликі дощі ймовірні завтра:

  • у Сумській області;
  • у Полтавській області;
  • у Харківській області;
  • у Луганській області;
  • у Донецькій області.

Де в Україні на вихідних буде найтепліше

Якщо говорити про температурні показники, то за прогнозом Діденко найтепліше в Україні - до +12+17 градусів за Цельсієм - буде:

  • на півдні;
  • на заході.

Тим часом в середньому по країні (в денні години) максимальна температура повітря становитиме від 10 до 14 градусів вище нуля.

"У Києві листопад дебютує теплою погодою. Щільна хмарність та дощі не наважаться порушити оновлений "лук" листопада у столиці, буде суха погода", - додала синоптик.

Температура повітря впродовж дня становитиме у столиці +11+13 градусів за Цельсієм.

"Тулиться листопад до тепла та сонця, і ми намагаємося бути кращими, теплішими і сонячнішими один до одного", - підсумувала фахівець.

Листопад несе в Україну сонце: синоптик сказала, де на вихідних буде найтеплішеПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше синоптики Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що Україну "накриє" небезпечний вітер і пояснили, які області - у зоні ризику.

Через прогнозовану негоду в Києві навіть приспустили головний прапор України.

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли також, якою може бути погода в листопаді в цілому.

Крім того, експерти УкрГМЦ повідомили, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Метеоролог Осінь
Новини
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні