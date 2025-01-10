Лісові пожежі у Каліфорнії: вогонь знищив тисячі будинків, кількість загиблих зросла

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, знищили тисячі будинків. Кількість загиблих зросла до 10.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
П`ять пожеж продовжують горіти вже третю ніч через сухий пустельний вітер.
Пожежа Palisades між Санта-Монікою і Малібу на західному фланзі міста і пожежа Eaton на сході біля Пасадени вважаються найбільш руйнівними в історії Лос-Анджелеса. Вогонь охопив більше ніж 13,75 тисячі гектарів
Згідно з офіційними даними, станом на зараз відомо про 10 загиблих. Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна повідомила, що кількість жертв може зрости.
"Це виглядає так, ніби на ці райони скинули атомну бомбу", - додала вона.
Згідно з оцінкою приватної синоптичної компанії AccuWeather, економічні втрати сягають до 150 мільярдів доларів.
"Ми вже дивимося вперед, щоб активно відновлювати Лос-Анджелес", - заявила мер Карен Басс.
Нещодавно у Лос-Анджелесі спалахнула масштабна пожежа, якій сприяли потужні вітри та суха погода. Вже 8 січня у Каліфорнії було оголошено надзвичайний стан. Вогонь також вирував в популярному серед голлівудських зірок елітному районі.
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден був змушений скасувати візит до Італії через масштабні лісові пожежі.
Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, висловив підтримку Штатам.
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