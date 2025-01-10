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Лесные пожары в Калифорнии: огонь уничтожил тысячи домов, количество погибших возросло

Иллюстративное фото: пожары в Калифорнии уничтожили тысячи домов, количество погибших возросло (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Лесные пожары в Лос-Анджелесе, Калифорния, уничтожили тысячи домов. Количество погибших возросло до 10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пять пожаров продолжают гореть уже третью ночь из-за сухого пустынного ветра.

Пожар Palisades между Санта-Моникой и Малибу на западном фланге города и пожар Eaton на востоке возле Пасадены считаются самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Огонь охватил более чем 13,75 тысячи гектаров

Согласно официальным данным, по состоянию на сейчас известно о 10 погибших. Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сообщила, что количество жертв может возрасти.

"Это выглядит так, будто на эти районы сбросили атомную бомбу", - добавила она.

Согласно оценке частной синоптической компании AccuWeather, экономические потери достигают до 150 миллиардов долларов.

"Мы уже смотрим вперед, чтобы активно восстанавливать Лос-Анджелес", - заявила мэр Карен Басс.

Лесные пожары в Калифорнии

Недавно в Лос-Анджелесе вспыхнул масштабный пожар, которому способствовали мощные ветры и сухая погода. Уже 8 января в Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение. Огонь также бушевал в популярном среди голливудских звезд элитном районе.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден был вынужден отменить визит в Италию из-за масштабных лесных пожаров.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил поддержку Штатам.

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