В лесу Румынии нашли очередной неизвестный дрон

Румыния, Воскресенье 21 декабря 2025 17:56
В лесу Румынии нашли очередной неизвестный дрон Фото: неизвестный беспилотник упал в лесу на территории Румынии (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В уезде Арджеш был обнаружен большой дрон с прикрепленным парашютом. Полиция начала расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ro.

В воскресенье, 21 декабря 2025 года, около 10:40, местный житель, который охотился в районе коммуны Лерешть, сообщил полиции об обнаружении дрона среди деревьев на горе Стримту.

По словам правоохранителей, к дрону было прикреплено самодельное устройство, а его размах достигает двух метров. Устройство осталось целым благодаря парашюту, который позволил мягкое приземление.

Представители Европола сообщили, что пока неизвестно, связан ли дрон с конфликтом в Украине. Точно известно, что он не использовался военными с баз НАТО в этом районе.

Полиция оградила территорию и приняла меры для обеспечения безопасности людей и имущества, после чего привлекла компетентные органы для проведения специальной проверки и установления происхождения дрона.

Падение дронов

Подобные случаи падения беспилотников с парашютами в Европе ранее случались редко, и обычно они заставляют власти проводить тщательные расследования.

Детальное изучение летательного аппарата поможет установить его происхождение, вероятный производитель и цель полета, что важно для безопасности региона и контроля над воздушным пространством.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что во время массированных ночных атак на Украину российские ударные беспилотники могли пересекать границы и попадать в воздушное пространство Румынии и Молдовы.

Напомним, 22 ноября Румыния поднимала в воздух истребители F-16 из-за российских ударов дронов по Одесской области.

Кроме того, в ночь на 11 ноября румынские системы ПВО были приведены в боевую готовность из-за массированной атаки российских беспилотников на украинские порты на Дунае.

Также 13 сентября российский ударный дрон проник в воздушное пространство Румынии, во время попытки атаки на украинскую инфраструктуру на Дунае. Этот инцидент стал поводом для превентивной активации румынских систем противовоздушной обороны.

