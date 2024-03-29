У лісі Сумської області знайшли ракету Х-59. Поліція показала відео її знищення

У лісі Сумської області знайшли майже цілу російську ракету Х-59. Вибухотехніки вивезли та знищили її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Сумській області .

Зазначається, що ракету виявив поліцейський офіцер громади Іван Коваленко. На місце подій прибули співробітники відділу вибухотехнічної служби.

Фото: Ракета (su.npu.gov.ua)

У поліції уточнили, що йшлося про авіаційну ракету Х-59 "Овод". Під час падіння вона не вибухнула, але отримала пошкодження корпусу і загубила двигун.

"Ця ракета класу "повітря - земля", близько семи метрів завдовжки, важить 930 кілограмів і має потужну бойову частину вагою понад 280 кілограмів. При влучанні в ціль - спричиняє серйозні руйнування та загибель людей", - написали в поліції.

Мобільна група поліцейських саперів оглянула ракету та її частини і дистанційним шляхом відокремила бойову частину від корпусу. Потім сапери здійснили її знищення за допомогою накладного заряду вибухівки неподалік від місця виявлення.

РФ уночі намагалася влучити по двох ГЕС в Україні