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У лісі Сумської області знайшли ракету Х-59. Поліція показала відео її знищення

Сумська область, П'ятниця 29 березня 2024 17:10
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У лісі Сумської області знайшли ракету Х-59. Поліція показала відео її знищення Фото: У лісі Сумської області знайшли ракету Х-59 (su.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У лісі Сумської області знайшли майже цілу російську ракету Х-59. Вибухотехніки вивезли та знищили її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Сумській області.

Зазначається, що ракету виявив поліцейський офіцер громади Іван Коваленко. На місце подій прибули співробітники відділу вибухотехнічної служби.

Фото: Ракета (su.npu.gov.ua)

У поліції уточнили, що йшлося про авіаційну ракету Х-59 "Овод". Під час падіння вона не вибухнула, але отримала пошкодження корпусу і загубила двигун.

"Ця ракета класу "повітря - земля", близько семи метрів завдовжки, важить 930 кілограмів і має потужну бойову частину вагою понад 280 кілограмів. При влучанні в ціль - спричиняє серйозні руйнування та загибель людей", - написали в поліції.

Мобільна група поліцейських саперів оглянула ракету та її частини і дистанційним шляхом відокремила бойову частину від корпусу. Потім сапери здійснили її знищення за допомогою накладного заряду вибухівки неподалік від місця виявлення.

РФ уночі намагалася влучити по двох ГЕС в Україні

Росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.

Головний удар ворога був націлений на об'єкти енергетики. Відомо, що росіяни атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Пізніше президент Володимир Зеленський сказав, що цілями атаки Росії цієї ночі були Канівська та Дністровська ГЕС.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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Цілями атаки Росії цієї ночі були Канівська та Дністровська ГЕС, - Зеленський
Цілями атаки Росії цієї ночі були Канівська та Дністровська ГЕС, - Зеленський
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