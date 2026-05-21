Лишилося кілька днів: як ветеранам повернути 100% вартості автоцивілки через "Дію"

Головне: Повне повернення коштів: Можна повернути 100% вартості пільгової автоцивілки за договорами, термін дії яких уже закінчився.

Можна повернути 100% вартості пільгової автоцивілки за договорами, термін дії яких уже закінчився. Жорсткий дедлайн: Подати заяву на виплату за старими страховками необхідно до 23 травня 2026 року включно.

Подати заяву на виплату за старими страховками необхідно до 23 травня 2026 року включно. Хто має право: УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни.

УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни. Куди прийдуть гроші: Після успішного опрацювання заявки фінансова компенсація буде зарахована на "Дія.Картку".

Хто може отримати компенсацію

Йдеться про пільгові договори автоцивілки, укладені після 1 січня 2025 року, які вже втратили чинність.

Послуга доступна:

учасникам бойових дій;

людям з інвалідністю внаслідок війни.

Водночас посвідчення повинно відображатися у застосунку "Дія".

Також є ще одна важлива умова: автомобіль має використовуватися лише для особистих потреб. Компенсація не поширюється на машини, які використовують для таксі або вантажних перевезень.

Як подати заяву

Оформити компенсацію можна за кілька хвилин у застосунку. Для цього потрібно:

відкрити розділ "Ветеран PRO";

обрати послугу компенсації автоцивілки;

перевірити дані та надіслати заяву.

Після опрацювання заявки кошти надійдуть на "Дія.Картку".

У Мінцифри нагадали, що для чинних страхових договорів подати заяву на компенсацію можна буде й надалі.