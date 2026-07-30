Не лише власники житла: хто ще може оформити субсидію у 2026 році

Житлову субсидію в Україні можуть оформити не лише власники квартир чи будинків. Право на державну допомогу мають й інші категорії громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
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Житлова субсидія призначається громадянам, які потребують державної підтримки для оплати комунальних послуг. Подати заяву можуть не лише власники житла, а й інші особи, які законно проживають у помешканні.
Зокрема, звернутися за призначенням субсидії можуть:
У ПФУ звертають увагу, що право на житлову субсидію мають не лише громадяни України.
Оформити допомогу можуть також іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають на території України та проживають у квартирі або приватному будинку. При цьому вони повинні відповідати вимогам законодавства щодо призначення субсидії.
Житлова субсидія призначається домогосподарствам, для яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг є надмірним фінансовим навантаженням.
У разі виникнення запитань щодо права на отримання субсидії або необхідних документів українці можуть звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду України чи подати заяву одним із передбачених законодавством способів.
Раніше РБК-Україна пояснювало, в яких випадках субсидія може "обнулитися" та що з цим робити.
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