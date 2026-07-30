Не только владельцы жилья: кто еще может оформить субсидию в 2026 году

Жилищную субсидию в Украине могут оформить не только владельцы квартир или домов. Право на государственную помощь имеют и другие категории граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
Жилищная субсидия назначается гражданам, нуждающимся в государственной поддержке для оплаты коммунальных услуг. Подать заявление могут не только владельцы жилья, но и другие лица, законно проживающие в доме.
В частности, обратиться за назначением субсидии могут:
В ПФУ обращают внимание на то, что право на жилищную субсидию имеют не только граждане Украины.
Оформить помощь могут также иностранцы и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Украины и проживающие в квартире или частном доме. При этом они должны соответствовать требованиям законодательства о назначении субсидии.
Жилищная субсидия назначается домохозяйствам, для которых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг являются чрезмерной финансовой нагрузкой.
В случае возникновения вопросов права на получение субсидии или необходимых документов украинцы могут обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда Украины или подать заявление одним из предусмотренных законодательством способов.
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