Є борг за комуналку? У ПФУ пояснили, що буде з субсидією

Наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги не завжди означає автоматичну втрату права на житлову субсидію. Проте у певних випадках борг може стати причиною відмови у призначенні виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

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Що може статися з субсидією через борги? Борг за комуналку не означає автоматичну відмову в житловій субсидії. Важливо, щоб він не був прострочений більш ніж на 3 місяці та не перевищував встановлений поріг. Водночас для окремих категорій домогосподарств діють інші правила.

Борг за комуналку не означає автоматичну відмову в житловій субсидії. Важливо, щоб він не був прострочений більш ніж на 3 місяці та не перевищував встановлений поріг. Водночас для окремих категорій домогосподарств діють інші правила. Як отримати субсидію з боргом? У деяких випадках допомогу можуть призначити навіть за наявності заборгованості. Зокрема, якщо споживач уклав договір про реструктуризацію боргу або оскаржує його в суді.

У деяких випадках допомогу можуть призначити навіть за наявності заборгованості. Зокрема, якщо споживач уклав договір про реструктуризацію боргу або оскаржує його в суді. Борг блокує субсидію на всі послуги? Родина може звернутися за призначенням субсидії лише на ті житлово-комунальні послуги, за якими немає заборгованості. Тобто борг за одну послугу не обов'язково означає, що людина втратить право на допомогу щодо всіх інших комунальних витрат.

Коли через борг можуть відмовити у субсидії

Житлова субсидія не призначається, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці заборгованість за оплату однієї або кількох житлово-комунальних послуг.

Водночас важлива не лише тривалість несплати, а й сума боргу. Для відмови у призначенні субсидії заборгованість на день звернення має перевищувати 680 гривень, тобто 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, сам факт наявності боргу ще не означає, що сім'я автоматично залишиться без субсидії. Важливо враховувати його розмір і період, протягом якого він не сплачувався.

Для деяких сімей діє інший поріг

Пенсійний фонд окремо звернув увагу на дитячі будинки сімейного типу, багатодітні та прийомні сім'ї. Для них встановлено значно вищий поріг заборгованості.

Такі домогосподарства можуть претендувати на призначення субсидії, якщо сума боргу не перевищує 4 тисячі гривень.

Коли субсидію можуть призначити навіть за наявності боргу

Водночас у законодавстві передбачені ситуації, коли борг не стає перешкодою для призначення житлової субсидії.

Зокрема, допомогу можуть призначити, якщо сплату заборгованості документально підтверджено. Також це можливо у випадку, коли споживач уклав договір про реструктуризацію боргу.

Ще один варіант - оскарження заборгованості в суді. У такому разі має бути ухвала про відкриття провадження у відповідній справі.

Отже, якщо людина не погоджується з нарахованою сумою і звернулася до суду, сам факт наявності спірного боргу не обов'язково позбавляє її права на субсидію.

ВПО можуть не враховувати частину боргу

Окремі правила діють для внутрішньо переміщених осіб. Під час призначення субсидії ВПО заборгованість не враховується, якщо людина проживає у житловому приміщенні без договору оренди, а борг утворився до моменту видачі довідки внутрішньо переміщеної особи.

Це означає, що заборгованість, яка виникла ще до набуття статусу ВПО, за певних умов не повинна автоматично блокувати призначення допомоги.

Субсидію можуть призначити лише на окремі послуги

Важливий нюанс полягає в тому, що домогосподарство може звернутися за субсидією на ті комунальні послуги, за якими немає заборгованості.

Перелік послуг, на які людина просить призначити житлову субсидію, зазначається у заяві. Тому борг за одну послугу не обов'язково означає, що субсидію не можна отримати на інші види комунальних витрат.