ua en ru
Ср, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Субсидія може "обнулитися": У ПФУ пояснили, коли це стається

06:11 29.07.2026 Ср
3 хв
Все залежить від результату розрахунку, який проводить Пенсійний фонд
aimg Юлія Капітонова
Субсидія може "обнулитися": У ПФУ пояснили, коли це стається Фото: Субсидію "обнулюють" не через скасування допомоги (Getty Images)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

У повідомленнях про перепризначення житлової субсидії інколи можна побачити несподіваний результат - у графі з розміром допомоги зазначено 0,00 грн. Однак це ще не привід для паніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Головне:

  • Чи означає "0,00 грн", що субсидію скасували? Ні. У Пенсійному фонді наголошують, що сума 0,00 грн не є рішенням про відмову в субсидії. Це означає лише те, що після проведення розрахунку держава не має підстав компенсувати витрати на комунальні послуги.
  • Від чого залежить розмір житлової субсидії? При розрахунку субсидії Пенсійний фонд враховує кілька ключових факторів. Насамперед це сукупний дохід усіх членів домогосподарства, кількість зареєстрованих або фактично проживаючих осіб, а також вартість житлово-комунальних послуг у межах встановлених державою соціальних нормативів.
  • Коли субсидію можуть перерахувати?Якщо після призначення субсидії зміняться обставини, її розмір можуть переглянути. Це можливо, зокрема, у разі зміни доходів домогосподарства, складу сім'ї, тарифів на комунальні послуги або інших даних, що впливають на право на державну підтримку.

Коли з'являється сума 0,00 грн

У Пенсійному фонді наголошують: якщо після проведення розрахунків різниця між вартістю комунальних послуг і обов'язковим платежем дорівнює нулю або є від'ємною, житлова субсидія встановлюється у розмірі 0,00 грн. Такий порядок передбачений пунктом 60 Положення про порядок призначення житлових субсидій.

Іншими словами, це означає, що:

  • обов'язковий платіж домогосподарства дорівнює вартості комунальних послуг у межах соціальних нормативів або перевищує її;
  • відповідно, підстав для додаткової державної компенсації немає.

Тобто субсидія фактично "обнулилася" не через скасування допомоги, а через результати розрахунку.

Чи означає це втрату права на субсидію

Ні. У ПФУ підкреслюють, що сума 0,00 грн не є автоматичною відмовою у призначенні субсидії. Це лише свідчить про те, що на конкретний сезон розрахований розмір допомоги дорівнює нулю.

При цьому обставини можуть змінитися. Наприклад:

  • збільшаться тарифи на комунальні послуги;
  • зменшаться доходи домогосподарства;
  • зміниться склад сім'ї або інші показники, що впливають на розрахунок.

У таких випадках розмір субсидії може бути переглянутий.

Кому потрібно звернутися до ПФУ повторно

Більшість українців отримують житлову субсидію на наступний сезон автоматично. Однак є категорії громадян, яким необхідно подати нову заяву та декларацію.

Зокрема, звернутися до Пенсійного фонду потрібно тим, хто:

  • орендує житло;
  • має меншу кількість фактично проживаючих осіб, ніж зареєстрованих;
  • має у складі домогосподарства внутрішньо переміщених осіб (у разі зміни місця проживання);
  • не отримував субсидію в опалювальному сезоні або її розмір становив 0,00 грн;
  • оформлює субсидію на придбання скрапленого газу чи твердого пічного палива.

Якщо подати заяву протягом двох місяців із початку сезону, субсидію можуть призначити з початку цього періоду за наявності права на її отримання.

Раніше РБК-Україна пояснювало, що може статися з вашою субсидією, якщо є борг за комуналку.

Також ми розповідали, чи мають право українці оформити субсидію на два види опалення.

До речі, стало відомо, як не втратити всі виплати, якщо ви не встигли подати документи у ПФУ до 1 липня 2026 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний фонд України Субсидії в Україні Субсидії
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися "за зачиненими дверима": все про переговори у Білому домі
Зеленський і Трамп зустрілися "за зачиненими дверима": все про переговори у Білому домі
Аналітика
У президента немає хорошого вибору: інтерв'ю з Гудименком про Федорова, протести та закупівлі
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна У президента немає хорошого вибору: інтерв'ю з Гудименком про Федорова, протести та закупівлі