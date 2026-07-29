Субсидія може "обнулитися": У ПФУ пояснили, коли це стається

У повідомленнях про перепризначення житлової субсидії інколи можна побачити несподіваний результат - у графі з розміром допомоги зазначено 0,00 грн. Однак це ще не привід для паніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Головне:

Чи означає "0,00 грн", що субсидію скасували? Ні. У Пенсійному фонді наголошують, що сума 0,00 грн не є рішенням про відмову в субсидії. Це означає лише те, що після проведення розрахунку держава не має підстав компенсувати витрати на комунальні послуги.

Ні. У Пенсійному фонді наголошують, що сума 0,00 грн не є рішенням про відмову в субсидії. Це означає лише те, що після проведення розрахунку держава не має підстав компенсувати витрати на комунальні послуги. Від чого залежить розмір житлової субсидії? При розрахунку субсидії Пенсійний фонд враховує кілька ключових факторів. Насамперед це сукупний дохід усіх членів домогосподарства, кількість зареєстрованих або фактично проживаючих осіб, а також вартість житлово-комунальних послуг у межах встановлених державою соціальних нормативів.

При розрахунку субсидії Пенсійний фонд враховує кілька ключових факторів. Насамперед це сукупний дохід усіх членів домогосподарства, кількість зареєстрованих або фактично проживаючих осіб, а також вартість житлово-комунальних послуг у межах встановлених державою соціальних нормативів. Коли субсидію можуть перерахувати?Якщо після призначення субсидії зміняться обставини, її розмір можуть переглянути. Це можливо, зокрема, у разі зміни доходів домогосподарства, складу сім'ї, тарифів на комунальні послуги або інших даних, що впливають на право на державну підтримку.

Коли з'являється сума 0,00 грн

У Пенсійному фонді наголошують: якщо після проведення розрахунків різниця між вартістю комунальних послуг і обов'язковим платежем дорівнює нулю або є від'ємною, житлова субсидія встановлюється у розмірі 0,00 грн. Такий порядок передбачений пунктом 60 Положення про порядок призначення житлових субсидій.

Іншими словами, це означає, що:

обов'язковий платіж домогосподарства дорівнює вартості комунальних послуг у межах соціальних нормативів або перевищує її;

відповідно, підстав для додаткової державної компенсації немає.

Тобто субсидія фактично "обнулилася" не через скасування допомоги, а через результати розрахунку.

Чи означає це втрату права на субсидію

Ні. У ПФУ підкреслюють, що сума 0,00 грн не є автоматичною відмовою у призначенні субсидії. Це лише свідчить про те, що на конкретний сезон розрахований розмір допомоги дорівнює нулю.

При цьому обставини можуть змінитися. Наприклад:

збільшаться тарифи на комунальні послуги;

зменшаться доходи домогосподарства;

зміниться склад сім'ї або інші показники, що впливають на розрахунок.

У таких випадках розмір субсидії може бути переглянутий.

Кому потрібно звернутися до ПФУ повторно

Більшість українців отримують житлову субсидію на наступний сезон автоматично. Однак є категорії громадян, яким необхідно подати нову заяву та декларацію.

Зокрема, звернутися до Пенсійного фонду потрібно тим, хто:

орендує житло;

має меншу кількість фактично проживаючих осіб, ніж зареєстрованих;

має у складі домогосподарства внутрішньо переміщених осіб (у разі зміни місця проживання);

не отримував субсидію в опалювальному сезоні або її розмір становив 0,0 0 грн ;

; оформлює субсидію на придбання скрапленого газу чи твердого пічного палива.

Якщо подати заяву протягом двох місяців із початку сезону, субсидію можуть призначити з початку цього періоду за наявності права на її отримання.