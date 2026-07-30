Не только владельцы жилья: кто еще может оформить субсидию в 2026 году
Жилищную субсидию в Украине могут оформить не только владельцы квартир или домов. Право на государственную помощь имеют и другие категории граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
- Кто может получить субсидию без регистрации? Оформить жилищную субсидию могут не только лица, зарегистрированные в доме. Право на помощь имеют арендаторы, проживающие на основании договора аренды, а также внутренне перемещенные лица, фактически проживающие в жилье даже без договора. В случае ВПЛ факт проживания подтверждается соответствующей справкой.
- Могут ли иностранцы оформить субсидию? Да. Обратиться за государственной помощью могут также иностранцы и лица без гражданства, законно находящиеся в Украине и проживающие в квартире или частном доме. В то же время они должны соответствовать требованиям, установленным законодательством.
- Кто подает заявление вместо получателя? В некоторых случаях документы на оформление субсидии может подать не один человек. Такое право обладают законными представителями недееспособных лиц или несовершеннолетних детей. Кроме того, если в одном жилье разделены лицевые счета, каждый, на кого открыт отдельный счет за коммунальные услуги, может обратиться за назначением субсидии самостоятельно.
Жилищная субсидия назначается гражданам, нуждающимся в государственной поддержке для оплаты коммунальных услуг. Подать заявление могут не только владельцы жилья, но и другие лица, законно проживающие в доме.
В частности, обратиться за назначением субсидии могут:
- одно из зарегистрированных в жилом помещении лицо. Если личные счета разделены, заявление может подать каждый, на кого открыт отдельный счет;
- человек, фактически проживающий в жилье на основании договора аренды или решения суда, даже если не зарегистрирован по этому адресу;
- внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), проживающее в помещении без заключенного договора аренды. В таком случае факт проживания подтверждается справкой ВПЛ;
- индивидуальный застройщик, если дом еще не введен в эксплуатацию, но за него уже начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие фактическое проживание;
- представитель недееспособного лица или несовершеннолетнего ребенка.
Кто еще имеет право на субсидию
В ПФУ обращают внимание на то, что право на жилищную субсидию имеют не только граждане Украины.
Оформить помощь могут также иностранцы и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Украины и проживающие в квартире или частном доме. При этом они должны соответствовать требованиям законодательства о назначении субсидии.
Что следует знать
Жилищная субсидия назначается домохозяйствам, для которых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг являются чрезмерной финансовой нагрузкой.
В случае возникновения вопросов права на получение субсидии или необходимых документов украинцы могут обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда Украины или подать заявление одним из предусмотренных законодательством способов.
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