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Не только владельцы жилья: кто еще может оформить субсидию в 2026 году

05:58 30.07.2026 Чт
3 мин
В ПФУ объяснили, кому можно рассчитывать на государственную помощь
aimg Юлия Капитонова
Не только владельцы жилья: кто еще может оформить субсидию в 2026 году Фото: Узнайте, кто может обратиться за назначением жилищной субсидии (Getty Images)
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Жилищную субсидию в Украине могут оформить не только владельцы квартир или домов. Право на государственную помощь имеют и другие категории граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

  • Кто может получить субсидию без регистрации? Оформить жилищную субсидию могут не только лица, зарегистрированные в доме. Право на помощь имеют арендаторы, проживающие на основании договора аренды, а также внутренне перемещенные лица, фактически проживающие в жилье даже без договора. В случае ВПЛ факт проживания подтверждается соответствующей справкой.
  • Могут ли иностранцы оформить субсидию? Да. Обратиться за государственной помощью могут также иностранцы и лица без гражданства, законно находящиеся в Украине и проживающие в квартире или частном доме. В то же время они должны соответствовать требованиям, установленным законодательством.
  • Кто подает заявление вместо получателя? В некоторых случаях документы на оформление субсидии может подать не один человек. Такое право обладают законными представителями недееспособных лиц или несовершеннолетних детей. Кроме того, если в одном жилье разделены лицевые счета, каждый, на кого открыт отдельный счет за коммунальные услуги, может обратиться за назначением субсидии самостоятельно.

Жилищная субсидия назначается гражданам, нуждающимся в государственной поддержке для оплаты коммунальных услуг. Подать заявление могут не только владельцы жилья, но и другие лица, законно проживающие в доме.

В частности, обратиться за назначением субсидии могут:

  • одно из зарегистрированных в жилом помещении лицо. Если личные счета разделены, заявление может подать каждый, на кого открыт отдельный счет;
  • человек, фактически проживающий в жилье на основании договора аренды или решения суда, даже если не зарегистрирован по этому адресу;
  • внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), проживающее в помещении без заключенного договора аренды. В таком случае факт проживания подтверждается справкой ВПЛ;
  • индивидуальный застройщик, если дом еще не введен в эксплуатацию, но за него уже начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие фактическое проживание;
  • представитель недееспособного лица или несовершеннолетнего ребенка.

Кто еще имеет право на субсидию

В ПФУ обращают внимание на то, что право на жилищную субсидию имеют не только граждане Украины.

Оформить помощь могут также иностранцы и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Украины и проживающие в квартире или частном доме. При этом они должны соответствовать требованиям законодательства о назначении субсидии.

Что следует знать

Жилищная субсидия назначается домохозяйствам, для которых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг являются чрезмерной финансовой нагрузкой.

В случае возникновения вопросов права на получение субсидии или необходимых документов украинцы могут обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда Украины или подать заявление одним из предусмотренных законодательством способов.

Ранее РБК-Украина объясняло, в каких случаях субсидия может "обнулиться" и что с этим делать.

Кроме того, стало известно, как на помощь от государства может повлиять долг за коммуналку.

Также мы рассказывали, есть ли возможность оформить субсидию на два вида отопления.

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