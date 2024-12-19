Лише Україна має визначати умови: Стефанчук відповів на заяви Путіна про переговори

Під час "Прямої лінії" російський диктатор Володимир Путін заявив про "можливі компроміси та переговори з Україною". Однак умови для їх проведення мають диктуватися виключно українською стороною, як країною, що стала жертвою агресії РФ.

Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук під час брифінгу у ВРУ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Громадське Радіо ".

Він також наголосив на тому, що мир має бути встановлений на основі Статуту ООН і відповідно до Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.

"Моя позиція не змінилася в цій війні. Агресором є Російська Федерація, жертвою є Україна. Україна, як країна-співзасновниця Організації Об’єднаних Націй, звертається до одного простого принципу - повернення до виконання Статуту ООН. Формула цього підходу - це Формула миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський", - пояснив Стефанчук.

Він також відкинув можливість прийняття умов, що ігнорують позицію України.

За його словами, саме думка України має бути вирішально, зрозумілою та прийнятною у межах пошуку підходив до завершення війни та встановлення миру.

"Інших варіантів бути не може", - наголосив він.

Переговори Росії та України

Станом на зараз переговори між Україною та Росією щодо припинення війни не розпочалис, однак у світі активно говорять про таку можливість, у тому числі українські партнери в ЄС та США.

Україна наполягає на власних умовах для мирних домовленостей, зокрема на повному виведенні російських військ з окупованих територій та відновленні територіальної цілісності. Ці вимоги повністю підпорядковуються міжнародному праву.

Також президент Володимир Зеленський підкреслив, що жодні переговори не можуть відбуватися без участі України та врахування її позиції.

Водночас Росія висуває свої вимоги, зокрема визнання анексії українських територій та нейтрального статусу України, що є неприйнятним для української сторони та порушує міжнародне право.

Також глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що західні лідери повинні припинити підштовхувати Зеленського до мирних переговорів із Росією. Натомість вони мають зосередитися на гарантіях безпеки для України.