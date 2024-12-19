ua en ru
Чт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Только Украина должна определять условия: Стефанчук ответил на заявления Путина о переговорах

Четверг 19 декабря 2024 15:23
UA EN RU
Только Украина должна определять условия: Стефанчук ответил на заявления Путина о переговорах Фото: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (rada.gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Во время "Прямой линии" российский диктатор Владимир Путин заявил о "возможных компромиссах и переговорах с Украиной". Однако условия для их проведения должны диктоваться исключительно украинской стороной, как страной, ставшей жертвой агрессии РФ.

Об этом заявил председатель парламента Руслан Стефанчук во время брифинга в ВРУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське Радио".

Он также отметил, что мир должен быть установлен на основе Устава ООН и в соответствии с Формулой мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Моя позиция не изменилась в этой войне. Агрессором является Российская Федерация, жертвой является Украина. Украина, как страна-соучредитель Организации Объединенных Наций, обращается к одному простому принципу - возвращение к выполнению Устава ООН. Формула этого подхода - это Формула мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский", - пояснил Стефанчук.

Он также отверг возможность принятия условий, игнорирующих позицию Украины.

По его словам, именно мнение Украины должно быть решающим, понятным и приемлемым в рамках поиска подходов к завершению войны и установлению мира.

"Других вариантов быть не может", - подчеркнул он.

Переговоры России и Украины

По состоянию на сейчас переговоры между Украиной и Россией о прекращении войны не начались, однако в мире активно говорят о такой возможности, в том числе украинские партнеры в ЕС и США.

Украина настаивает на собственных условиях для мирных договоренностей, в частности на полном выводе российских войск с оккупированных территорий и восстановлении территориальной целостности. Эти требования полностью подчиняются международному праву.

Также президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие переговоры не могут происходить без участия Украины и учета ее позиции.

В то же время Россия выдвигает свои требования, в частности признание аннексии украинских территорий и нейтрального статуса Украины, что неприемлемо для украинской стороны и нарушает международное право.

Также глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что западные лидеры должны прекратить подталкивать Зеленского к мирным переговорам с Россией. Вместо этого они должны сосредоточиться на гарантиях безопасности для Украины.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что пока о мирных переговорах говорить рано. В чем причина - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Рада поддержала ликвидацию МСЭК с 2025 года
Рада поддержала ликвидацию МСЭК с 2025 года
DAILY
США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл