Каллас закликала припинити підштовхувати Зеленського до мирних переговорів

Західні лідери повинні припинити підштовхувати президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів із Росією. Замість цього необхідно забезпечити реальність своїх обіцянок щодо гарантій безпеки Києву.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Financial Times .

Цей заклик пролунав напередодні сьогоднішнього саміту лідерів ЄС, на якому майбутня підтримка Києва буде головним пунктом порядку денного.

Каласс зазначила, що немає сенсу тиснути на Зеленського для обговорення миру, коли Володимир Путін не демонструє бажання припинити війну.

"Ми не можемо говорити про миротворців, коли немає миру. І чому немає спокою? Тому що Росія не хоче миру", - сказала вона.

Як зазначає Financial Times, обраний президент США Дональд Трамп раніше заявляв про намір припинити військову допомогу Україні та спонукати Київ до перемовин про припинення вогню, що змушує країни ЄС переглядати стратегії підтримки України в разі такого сценарію.

"Підтримувати Україну зараз набагато дешевше, ніж потім терпіти війну. Росія не змінила своїх цілей. Я маю на увазі, що ми маємо бути дуже чесними з собою в цьому відношенні. Що ми насправді робимо зараз?" - сказала Каллас.

Напередодні саміту генсек НАТО Марк Рютте провів зустріч із Зеленським та низкою європейських лідерів, зокрема прем'єром Італії Джорджією Мелоні та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Основною темою обговорення була майбутня підтримка України.