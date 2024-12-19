Президент Литви вважає, що поки зарано починати переговори України з РФ

Президент Литви Гітанас Науседа висловив скептицизм щодо перспектив мирних переговорів України та РФ. Він вважає, що такий крок призведе до несправедливого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу, якого цитує LRT.

Науседа вважає, що Європа недостатньо підтримує Україну, щоб вона могла сісти за стіл переговорів з Росією.

"На жаль, ми недостатньо підтримуємо. Я багато разів казав, що є багато обіцянок, але не так багато обіцянок, які ми можемо виконати", - заявив президент Литви.

На його думку, Росія не демонструючи бажання вести переговори, йдучи в наступ на фронті.

"Ходять чутки про можливі мирні переговори, і це, на мій погляд, передчасно, тому що зараз Росія йде в наступ, Росія йде вперед, Росія відчуває себе сильнішою стороною в усіх можливих переговорах, і це призведе до несправедливого і нестійкого миру", - сказав Науседа.