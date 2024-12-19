Президент Литви вважає, що поки зарано починати переговори України з РФ
Президент Литви Гітанас Науседа висловив скептицизм щодо перспектив мирних переговорів України та РФ. Він вважає, що такий крок призведе до несправедливого миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу, якого цитує LRT.
Науседа вважає, що Європа недостатньо підтримує Україну, щоб вона могла сісти за стіл переговорів з Росією.
"На жаль, ми недостатньо підтримуємо. Я багато разів казав, що є багато обіцянок, але не так багато обіцянок, які ми можемо виконати", - заявив президент Литви.
На його думку, Росія не демонструючи бажання вести переговори, йдучи в наступ на фронті.
"Ходять чутки про можливі мирні переговори, і це, на мій погляд, передчасно, тому що зараз Росія йде в наступ, Росія йде вперед, Росія відчуває себе сильнішою стороною в усіх можливих переговорах, і це призведе до несправедливого і нестійкого миру", - сказав Науседа.
Розмови про переговори України та РФ
Варто зазначити, що Україна та Росія наразі не ведуть мирних переговорів. Президент України Володимир Зеленський наголошує, що повернення за стіл переговорів можливе лише після посилення позиції України.
Зеленський зазначав, що Україна не відкидає дипломатичний шлях для завершення війни, але мир повинен бути встановлений на умовах українців.
На думку глави держави, гарантією безпеки для України стане вступ в НАТО. Тому Україна працює над отриманням запрошення на членство. Це один з пунктів українського плану перемоги.
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