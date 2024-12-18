Ніхто не має права вести переговори з Путіним без України, - Зеленський

Жоден лідер не має права вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним без Києва, оскільки саме Україна є жертвою у цій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час онлайн спілкування з аудиторією Le Parisien.

"Я наполягаю, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Ми ніколи й нікому не делегували цей мандат. Ми - жертви. Було б несправедливо, якби кожен почав говорити, як має жити країна. Французи у Франції, італійці в Італії чи американці в США знають, чого вони хочуть для себе. Так само і українці", - заявив президент.

Зеленський наголосив, що під час перемовин важливу роль відіграє не стільки особа людини, яка перед вами, скільки позиція, в якій ви перебуваєте. Наразі Україна не знаходиться ні в слабкій, ні в сильній позиції. Залишається невідомим, чи стане країна членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО), а також коли саме приєднається до Європейського союзу (ЄС).

На думку Зеленського, переговори з диктатором Росії в нинішніх умовах могли б надати йому можливість впливати на рішення. Тому, на його переконання, перед будь-якими обговореннями необхідно розробити конкретну стратегію - це може бути план дій або мирна ініціатива. Лише після цього їх можна було б представити не тільки диктатору, а й російському суспільству.

Вступ України до ЄС й НАТО

"Український народ вирішив стати повноправним членом Європейського союзу. Чому Путін повинен перешкоджати нашому вибору? Часи колоніалізму минули. Путін не грає в політичні ігри. Він завдає ударів своїми ракетами. Чому весь світ дозволяє йому це робити?" - запитав президент.

За словами Зеленського, українці також усвідомлюють усі небезпеки й виклики, у зв'язку з чим лише членство України в НАТО є надійною гарантією безпеки на майбутнє.

"Хто може гарантувати, що Путін не повернеться в Україну? Яка країна прийде нам на допомогу своїми літаками і військами? Все, що ми маємо сьогодні - це двосторонні гарантії від наших партнерів щодо військової та фінансової підтримки. Але якщо Путін повернеться зі своїми мільйонами людей, чи будемо ми знову захищатися самотужки?" - додав він.

Можливі переговори Росії та України

На Заході питання можливих переговорів між Україною та Росією знову стало актуальним після обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів Америки (США). Ця тема почала викликати ширше обговорення серед міжнародних політичних лідерів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив, що існує ймовірність початку мирних переговорів між сторонами вже цієї зими. Сам Трамп підтримує ідею якнайшвидшого припинення бойових дій і переходу до діалогу. Він вважає, що український президент Зеленський налаштований на досягнення мирної угоди з Росією.