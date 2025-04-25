Не лише Трамп. Байден також відвідає похорон Папи Франциска

Байден підтримував тісні робочі та особисті стосунки з Папою Франциском, починаючи з візиту покійного Понтифіка до Сполучених Штатів у 2015 році.

У суботньому похороні Папи у Ватикані, Байден буде у супроводі його дружини Джилл Байден.

Відомо, що Франциск почав своє папство у 2013 році під час адміністрації Обами, але колишній президент Барак Обама не планує бути присутнім, за словами речника Байдена.

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп також збираються вилетіти вранці в п'ятницю до Рима.​​​​​​​