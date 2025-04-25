Не лише Трамп. Байден також відвідає похорон Папи Франциска

Колишній американський президент Джо Байден візьме участь у суботньому похороні Папи Римського Франциска у Ватикані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Байден підтримував тісні робочі та особисті стосунки з Папою Франциском, починаючи з візиту покійного Понтифіка до Сполучених Штатів у 2015 році.
У суботньому похороні Папи у Ватикані, Байден буде у супроводі його дружини Джилл Байден.
Відомо, що Франциск почав своє папство у 2013 році під час адміністрації Обами, але колишній президент Барак Обама не планує бути присутнім, за словами речника Байдена.
Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп також збираються вилетіти вранці в п'ятницю до Рима.
Нагадаємо, що вранці 21 квітня стало відомо, що помер Папа Римський Франциск.
Вже під вечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. За їх даними, у Франциска стався інсульт, в результаті якого він впав у кому та помер.
РБК-Україна писало, що похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу 26 квітня о 10:00 ранку за місцевим часом, об 11:00 за Києвом.
Більше про поховання Папи Римського - у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що лікар, який був біля нього в останні хвилини, розповів про те, як все сталося. РБК-Україна зібрало все, що відомо про смерть Папи Франциска.
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