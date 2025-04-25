Не только Трамп. Байден также посетит похороны Папы Франциска

Бывший американский президент Джо Байден примет участие в субботних похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Байден поддерживал тесные рабочие и личные отношения с Папой Франциском, начиная с визита покойного Понтифика в Соединенные Штаты в 2015 году.
В субботних похоронах Папы в Ватикане, Байден будет в сопровождении его жены Джилл Байден.
Известно, что Франциск начал свое папство в 2013 году во время администрации Обамы, но бывший президент Барак Обама не планирует присутствовать, по словам представителя Байдена.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп также собираются вылететь утром в пятницу в Рим.
Напомним, что утром 21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск.
Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, в результате которого он впал в кому и умер.
РБК-Украина писало, что похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени, в 11:00 по Киеву.
Больше о похоронах Папы Римского - в материале РБК-Украина.
Заметим, что врач, который был возле него в последние минуты, рассказал о том, как все произошло. РБК-Украина собрало все, что известно о смерти Папы Франциска.
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