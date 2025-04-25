RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Не только Трамп. Байден также посетит похороны Папы Франциска

Фото: бывший президент США Джо Байден и Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бывший американский президент Джо Байден примет участие в субботних похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Байден поддерживал тесные рабочие и личные отношения с Папой Франциском, начиная с визита покойного Понтифика в Соединенные Штаты в 2015 году.

В субботних похоронах Папы в Ватикане, Байден будет в сопровождении его жены Джилл Байден.

Известно, что Франциск начал свое папство в 2013 году во время администрации Обамы, но бывший президент Барак Обама не планирует присутствовать, по словам представителя Байдена.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп также собираются вылететь утром в пятницу в Рим.

Смерть Папы Римского

Напомним, что утром 21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск.

Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, в результате которого он впал в кому и умер.

РБК-Украина писало, что похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени, в 11:00 по Киеву.

Больше о похоронах Папы Римского - в материале РБК-Украина.

Заметим, что врач, который был возле него в последние минуты, рассказал о том, как все произошло. РБК-Украина собрало все, что известно о смерти Папы Франциска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденПапа римский