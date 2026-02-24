Не лише територія. РФ посилює роль Білорусі у війні проти України, - ОП

Росія використовує Білорусь, як зручну територію – для тиску, а також для розміщення ракет. Але нещодавно у Мінська з'явилась ще одна роль.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Відповідаючи на питання про те, як для Росії стратегічно важливіше використовувати Білорусь, Паліса відмітив кілька ключових аспектів.
"Росії зручніше використовувати територію Білорусі як територію – для тиску, для розміщення ракет. Але вже йде активне використання коридорів для проходження "Шахедів" з використанням веж зв’язку для управління польотами дронів," – заявив Паліса.
За його словами, пряме втягування білоруської армії у війну проти України – це великі ризики для самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і сумнівна бойова цінність, але як інструмент тиску й шантажу – така загроза використовується.
Нагадаємо, 18 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна ввела пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за допомогу Росії у війні.
Він розповів, що у другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України від Київщини до Волині.
Президент зазначив, що частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці в українських регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі.
Також вчора, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський натякнув на проведення операцій зі знищення вишок для супроводу "Шахедів" на території Білорусі.