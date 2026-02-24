Не только территория. РФ усиливает роль Беларуси в войне против Украины, - ОП

Россия использует Беларусь, как удобную территорию - для давления, а также для размещения ракет. Но недавно у Минска появилась еще одна роль.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".
Отвечая на вопрос о том, как для России стратегически важнее использовать Беларусь, Палиса отметил несколько ключевых аспектов.
"России удобнее использовать территорию Беларуси как территорию - для давления, для размещения ракет. Но уже идет активное использование коридоров для прохождения "Шахедов" с использованием башен связи для управления полетами дронов," - заявил Палиса.
По его словам, прямое втягивание белорусской армии в войну против Украины - это большие риски для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и сомнительная боевая ценность, но как инструмент давления и шантажа - такая угроза используется.
Напомним, 18 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ввела пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за помощь России в войне.
Он рассказал, что во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по северным областям Украины от Киевщины до Волыни.
Президент отметил, что часть ударов, в частности по энергетическим объектам и железной дороге в украинских регионах, россияне не смогли бы нанести без такой помощи Беларуси.
Также вчера, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на проведение операций по уничтожению вышек для сопровождения "Шахедов" на территории Беларуси.