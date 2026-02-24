Не только территория. РФ усиливает роль Беларуси в войне против Украины, - ОП

Россия использует Беларусь, как удобную территорию - для давления, а также для размещения ракет. Но недавно у Минска появилась еще одна роль.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ ".

Отвечая на вопрос о том, как для России стратегически важнее использовать Беларусь, Палиса отметил несколько ключевых аспектов.

"России удобнее использовать территорию Беларуси как территорию - для давления, для размещения ракет. Но уже идет активное использование коридоров для прохождения "Шахедов" с использованием башен связи для управления полетами дронов," - заявил Палиса.

По его словам, прямое втягивание белорусской армии в войну против Украины - это большие риски для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и сомнительная боевая ценность, но как инструмент давления и шантажа - такая угроза используется.