Не лише ШІ: які нові програми з'явились у Львівській політехніці через війну

Повномасштабне вторгення РФ суттєво вплинуло на освітній процес в Україні. Зараз у Львівській політехніці є освітні програми, які включають "елементи", пов'язані "із контекстом війни".
Про це розповіла в інтерв'ю для РБК-Україна ректорка національного університету "Львівська політехніка" Наталія Шаховська.
Експерт розповіла, що "війна суттєво вплинула на освітній процес". Йдеться, насамперед, про "соціалізацію студентів".
"Випускникам шкіл складніше інтегруватися в командну роботу, хоча для багатьох професій це є критично важливою навичкою", - констатувала Шаховська.
Вона пояснила, що "через тривоги та тривале дистанційне навчання" (яке розпочалося ще під час пандемії COVID-19), сьогодні "виникає потреба додатково працювати зі студентами, зокрема звертати увагу на їхнє психологічне здоров'я".
Так, наприклад, у Львівській політехніці функціонує Центр психологічної підтримки, який "допомагає студентам адаптуватися та справлятися з викликами".
"Для компенсації освітніх втрат важливо залучати студентів до додаткових активностей - гуртків, зимових, літніх та осінніх шкіл", - зауважила фахівець.
"Щодо проєктів, пов'язаних із контекстом війни, то в університеті є освітні програми, які включають відповідні елементи", - розповіла ректорка.
Це, зокрема, програми зі штучного інтелекту (ШІ).
А також напрями, пов'язані з безпілотними літальними апаратами (БпЛА), зокрема авіоніка.
"Реалізуються і практичні проєкти - наприклад, нещодавно було завершено розроблення чат-бота для НАБУ (Національного антикорупційного бюро України, - Ред.)", - поділилась Шаховська.
Раніше, за словами очільниці університету, "військова підготовка студентів здійснювалася через Академію сухопутних військ".
"Де за бажанням можна було навчатися на військовій кафедрі та здобувати відповідну спеціальність", - уточнила вона.
Проте "із запровадженням нового закону створено кафедру базової військової підготовки, яка забезпечує навчання студентів".
"Згідно з новими правилами, така підготовка пропонується для всіх хлопців першого-другого курсів", - підсумувала Шаховська.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як школярам отримати електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) і коли він знадобиться.
Крім того, ми пояснювали, чому українцям краще не навчатися за кордоном одразу після школи.
Читайте також, як "поєднати" військову й цивільну кар'єру в одному навчанні.