Не лише ШІ: які нові програми з'явились у Львівській політехніці через війну

Як саме війна вплинула на освітній процес

Експерт розповіла, що "війна суттєво вплинула на освітній процес". Йдеться, насамперед, про "соціалізацію студентів".

"Випускникам шкіл складніше інтегруватися в командну роботу, хоча для багатьох професій це є критично важливою навичкою", - констатувала Шаховська.

Вона пояснила, що "через тривоги та тривале дистанційне навчання" (яке розпочалося ще під час пандемії COVID-19), сьогодні "виникає потреба додатково працювати зі студентами, зокрема звертати увагу на їхнє психологічне здоров'я".

Так, наприклад, у Львівській політехніці функціонує Центр психологічної підтримки, який "допомагає студентам адаптуватися та справлятися з викликами".

"Для компенсації освітніх втрат важливо залучати студентів до додаткових активностей - гуртків, зимових, літніх та осінніх шкіл", - зауважила фахівець.

Які програми, пов'язані з війною, запрацювали у виші

"Щодо проєктів, пов'язаних із контекстом війни, то в університеті є освітні програми, які включають відповідні елементи", - розповіла ректорка.

Це, зокрема, програми зі штучного інтелекту (ШІ).

А також напрями, пов'язані з безпілотними літальними апаратами (БпЛА), зокрема авіоніка.

"Реалізуються і практичні проєкти - наприклад, нещодавно було завершено розроблення чат-бота для НАБУ (Національного антикорупційного бюро України, - Ред.)", - поділилась Шаховська.

Як здійснюється військова підготовка студентів

Раніше, за словами очільниці університету, "військова підготовка студентів здійснювалася через Академію сухопутних військ".

"Де за бажанням можна було навчатися на військовій кафедрі та здобувати відповідну спеціальність", - уточнила вона.

Проте "із запровадженням нового закону створено кафедру базової військової підготовки, яка забезпечує навчання студентів".

"Згідно з новими правилами, така підготовка пропонується для всіх хлопців першого-другого курсів", - підсумувала Шаховська.