Не только ИИ: какие новые программы появились во Львовской политехнике из-за войны

Как именно война повлияла на образовательный процесс

Эксперт рассказала, что "война существенно повлияла на образовательный процесс". Речь идет, прежде всего, о "социализации студентов".

"Выпускникам школ сложнее интегрироваться в командную работу, хотя для многих профессий это является критически важным навыком", - констатировала Шаховская.

Она объяснила, что "из-за тревог и длительного дистанционного обучения" (которое началось еще во время пандемии COVID-19), сегодня "возникает потребность дополнительно работать со студентами, в частности обращать внимание на их психологическое здоровье".

Так, например, во Львовской политехнике функционирует Центр психологической поддержки, который "помогает студентам адаптироваться и справляться с вызовами".

"Для компенсации образовательных потерь важно привлекать студентов к дополнительным активностям - кружкам, зимним, летним и осенним школам", - отметила специалист.

Какие программы, связанные с войной, заработали в вузе

"Что касается проектов, связанных с контекстом войны, то в университете есть образовательные программы, которые включают соответствующие элементы", - рассказала ректор.

Это, в частности, программы по искусственному интеллекту (ИИ).

А также направления, связанные с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА), в частности авионика.

"Реализуются и практические проекты - например, недавно была завершена разработка чат-бота для НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины, - Ред.)", - поделилась Шаховская.

Как осуществляется военная подготовка студентов

Раньше, по словам руководительницы университета, "военная подготовка студентов осуществлялась через Академию сухопутных войск".

"Где по желанию можно было учиться на военной кафедре и получать соответствующую специальность", - уточнила она.

Однако "с введением нового закона создана кафедра базовой военной подготовки, которая обеспечивает обучение студентов".

"Согласно новым правилам, такая подготовка предлагается для всех парней первого-второго курсов", - подытожила Шаховская.