Не только Саратов: Зеленский раскрыл, где сегодня были "прилеты" по РФ (яркое видео)

17:45 31.05.2026 Вс
Зеленский показал кадры успешных атак Сил обороны
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский ( facebook.com/zelenskyy.official)
Украинские Силы обороны нанесли успешные удары по нефтеперерабатывающему заводу в российском Саратове, а также по ряду других военных и инфраструктурных объектов на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Детали дальнобойных ударов

По словам главы государства, в ночь на сегодня украинские воины применили "дальнобойные санкции" против нефтеперерабатывающего завода в Саратове, который расположен на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

Кроме этого, успешные поражения вражеских целей были зафиксированы в других регионах России - в Ростовском и Кировском регионах, на военном пункте базирования на Каспийском море.

"Наши Силы обороны Украины выполняют дальнобойные задачи согласно утвержденным приоритетам плана таких санкций. Важный результат. Спасибо!" - подчеркнул Владимир Зеленский.

Расширение географии целей

Президент также подвел итоги работы украинских защитников за неделю.

По его данным, Силам обороны удалось достичь целей в Ярославском, Рязанском, Воронежском, Волгоградском, Ростовском, Новгородском, Нижегородском и Краснодарском регионах РФ.

Он уточнил, что пораженные объекты располагались на расстояниях от 300 до 1200 километров от государственной границы Украины.

"Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины, наши разведки - спасибо!" - добавил президент.

Удары по нефтеперерабатывающей отрасли РФ

Напомним, в последнее время украинские дроны все чаще атакуют объекты нефтяной инфраструктуры на территории России.

В частности, в ночь на 30 мая Россия пережила очередную атаку беспилотников. Тогда в городе Таганрог Ростовской области под удар попал танкер, а в Армавире Краснодарского края была атакована нефтебаза.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил удар по нефтебазе РФ, которая расположена в 500 километрах от украинской государственной границы. Глава государства подчеркнул, что Украина вполне справедливо возвращает войну туда, откуда она и пришла.

Кроме того, уже в ночь на 31 мая подразделения Сил обороны Украины успешно поразили нефтеперерабатывающий завод "Саратовский" в Поволжье, который входит в структуру компании "Роснефть" и обеспечивает горючим армию оккупантов. На территории предприятия был подтвержден масштабный пожар.

Только давление на Россию остановит регулярные удары по украинским городам, - Зеленский
