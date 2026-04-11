Не лише релігія: чому навіть атеїсти в Україні святкують Великдень (результати опитування)

Великдень в Україні в умовах війни не втрачає значення, а навпаки - набуває нових сенсів. Для більшості українців це свято залишається важливим, але дедалі частіше поєднує релігійні, культурні та сімейні значення.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на результати опитування дослідницької компанії Gradus.
Головне:
Згідно з дослідженням, 95% українців відзначають Великдень - це один із найвищих показників серед усіх календарних свят.
Такий рівень робить його не лише релігійною подією, а й соціальним явищем, яке об’єднує навіть тих, хто не асоціює себе з конкретною конфесією.
Скільки українців святкують Великдень (інфографіка: Gradus)
Більшість опитаних ідентифікують себе з християнством:
Частка атеїстів та агностиків зменшилася з 15% до 11%.
Водночас дослідження показує, що релігійна ідентичність важлива, але не є єдиною призмою сприйняття свята.
Найчастіше українці асоціюють Великдень з дотриманням традицій, релігійним змістом, часом для родини. Водночас чверть українців сприймає його як культурне свято.
Значення Великодня для українців (інфографіка: Gradus)
Попри різні трактування, 84% опитаних погоджуються, що Великдень є важливою частиною української ідентичності. Це одне з небагатьох свят, де поєднуються культурні та релігійні сенси.
У 2026 році українці найчастіше асоціюють свято з надією (44%), радістю (28%) та спокоєм (18%). Водночас присутні й складні емоції - втома, напруженість, обережність. Це свідчить про те, що свято не відриває людей від реальності, але допомагає її переживати.
Які емоції викликає Великдень у українців у 2026 році? (інфографіка: Gradus)
Близько 62% українців планують відвідати храм у різні дні Великодня, зокрема 39% - у неділю. Водночас 34% жителів нашої країни не планують йти до церкви, а 15% ще не визначилися. Одним із ключових факторів відмови є питання безпеки.
Що стосується формату святкування, то цьогоріч більшість людей планують святкувати вдома, серед них:
Традиційні страви залишаються незмінними - паска та крашанки.
Серед тих, хто не належить до жодної конфесії:
Як зазначає соціологиня Євгенія Близнюк, Великдень залишається одним із найзначущіших свят, яке виходить за межі релігії. За її словами, сьогодні це не лише про віру, а й про родину, традиції та емоційну підтримку - спільний досвід, який об’єднує українців навіть у складні часи.
