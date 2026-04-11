Не только религия: почему даже атеисты в Украине празднуют Пасху (результаты опроса)

Пасха в Украине в условиях войны не теряет значения, а наоборот - приобретает новые смыслы. Для большинства украинцев этот праздник остается важным, но все чаще сочетает религиозные, культурные и семейные значения.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании Gradus.
Главное:
Согласно исследованию, 95% украинцев отмечают Пасху - это один из самых высоких показателей среди всех календарных праздников.
Такой уровень делает ее не только религиозным событием, но и социальным явлением, которое объединяет даже тех, кто не ассоциирует себя с конкретной конфессией.
Большинство опрошенных идентифицируют себя с христианством.
Доля атеистов и агностиков уменьшилась с 15% до 11%.
В то же время исследование показывает, что религиозная идентичность важна, но не является единственной призмой восприятия праздника.
Чаще всего украинцы ассоциируют Пасху с соблюдением традиций, религиозным содержанием, временем для семьи. В то же время четверть украинцев воспринимает ее как культурный праздник.
Несмотря на различные трактовки, 84% опрошенных соглашаются, что Пасха является важной частью украинской идентичности. Это один из немногих праздников, где сочетаются культурные и религиозные смыслы.
В 2026 году украинцы чаще всего ассоциируют праздник с надеждой (44%), радостью (28%) и спокойствием (18%). В то же время присутствуют и сложные эмоции - усталость, напряженность, осторожность. Это свидетельствует о том, что праздник не отрывает людей от реальности, но помогает ее переживать.
Около 62% украинцев планируют посетить храм в разные дни Пасхи, в том числе 39% - в воскресенье. В то же время 34% жителей нашей страны не планируют идти в церковь, а 15% еще не определились. Одним из ключевых факторов отказа является вопрос безопасности.
В то же время большинство людей планируют праздновать дома.
Традиционные блюда остаются неизменными - пасха и пасхальные яйца.
Среди тех, кто не принадлежит ни к одной конфессии:
Как отмечает социолог Евгения Близнюк, Пасха остается одним из самых значимых праздников, который выходит за пределы религии. По ее словам, сегодня это не только о вере, но и о семье, традициях и эмоциональной поддержке - совместный опыт, который объединяет украинцев даже в сложные времена.
