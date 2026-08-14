Не лише провокація: в ISW назвали справжню мету візиту Путіна на Ітуруп

Стала відома ймовірна справжня мета несподіваного візиту глави Кремля Володимира Путіна на спірний з Японією острів. Йдеться не лише про провокації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Президент Росії Володимир Путін 13 серпня вперше приїхав на Ітуруп - найбільший острів Курильського архіпелагу, окупацію якого оскаржують Росія та Японія. Відтепер у тексті глава Кремля згадується як диктатор.
Під час поїздки він провів кілька зустрічей. Серед співрозмовників - губернатор Сахалінської області Валерій Лімаренко, головнокомандувач Тихоокеанського флоту Росії адмірал Віктор Ліїна, керівник Прикордонної служби ФСБ Сахалінської області Сергій Махорін та виконувач обов'язків командувача 68-го гвардійського армійського корпусу Східного військового округу Олексій Шведов.
Підрозділи цього корпусу зараз ведуть бойові дії на Олександрівському напрямку.
Аналітики ISW вважають, що поїздка диктатора на спірні острови, ймовірно, є частиною відповіді Кремля на Білу книгу оборони Японії 2026 року. Документ опублікували на початку серпня, і він спрямований на підрив зусиль прем'єр-міністерки Санае Такаїчі щодо посилення обороноздатності країни.
Путін розкритикував Білу книгу за те, що в ній Росію визначили однією з критичних загроз для Японії.
У своїх коментарях диктатор заявив про необхідність "забезпечити безпеку" на "всіх своїх кордонах, усіх своїх територіях". У Білій книзі якраз ідеться про часті російські повітряні операції, через які Японії доводиться регулярно піднімати літаки в небо.
Такаїчі рішуче засудила візит диктатора та повторила територіальні претензії Японії на Курильські острови.
За її словами, недавня поїздка Путіна "несумісна з послідовною позицією Японії" щодо приналежності островів.
Росія та Японія так і не підписали офіційний мирний договір після завершення Другої світової війни. Суперечка щодо Курильських островів, які в Японії називають Північними територіями, залишається невирішеною.
Нагадаємо, диктатор Путін вперше приїхав на острів Ітуруп 13 серпня. Під час перебування там він оглянув рибопереробний завод "Ясний" та поспілкувався з жителями Южно-Сахалінська, а Токіо одразу висловив рішучий протест.
Того ж дня прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі публічно обурилася поїздкою диктатора і назвала острови невід'ємною частиною своєї країни.
Токіо також невідкладно викликало російського посла Миколу Ноздрева, щоб передати офіційний протест.
Як повідомляло РБК-Україна, МЗС України жорстко засудило цей візит і назвало його спробою Кремля залякати Японію та легітимізувати окупацію чужих територій.
В українському відомстві заявили про повну солідарність із Токіо.
Тим часом 14 серпня стало відомо, що Японія готує жорсткішу відповідь на поїздку Путіна, розглядаючи, зокрема, посилення санкцій проти Москви.