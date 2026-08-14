Не лише провокація: в ISW назвали справжню мету візиту Путіна на Ітуруп

Що відомо про візит Путіна на Ітуруп

Президент Росії Володимир Путін 13 серпня вперше приїхав на Ітуруп - найбільший острів Курильського архіпелагу, окупацію якого оскаржують Росія та Японія. Відтепер у тексті глава Кремля згадується як диктатор.

Під час поїздки він провів кілька зустрічей. Серед співрозмовників - губернатор Сахалінської області Валерій Лімаренко, головнокомандувач Тихоокеанського флоту Росії адмірал Віктор Ліїна, керівник Прикордонної служби ФСБ Сахалінської області Сергій Махорін та виконувач обов'язків командувача 68-го гвардійського армійського корпусу Східного військового округу Олексій Шведов.

Підрозділи цього корпусу зараз ведуть бойові дії на Олександрівському напрямку.

Чому Путін обрав саме зараз

Аналітики ISW вважають, що поїздка диктатора на спірні острови, ймовірно, є частиною відповіді Кремля на Білу книгу оборони Японії 2026 року. Документ опублікували на початку серпня, і він спрямований на підрив зусиль прем'єр-міністерки Санае Такаїчі щодо посилення обороноздатності країни.

Путін розкритикував Білу книгу за те, що в ній Росію визначили однією з критичних загроз для Японії.

У своїх коментарях диктатор заявив про необхідність "забезпечити безпеку" на "всіх своїх кордонах, усіх своїх територіях". У Білій книзі якраз ідеться про часті російські повітряні операції, через які Японії доводиться регулярно піднімати літаки в небо.

Реакція Токіо

Такаїчі рішуче засудила візит диктатора та повторила територіальні претензії Японії на Курильські острови.

За її словами, недавня поїздка Путіна "несумісна з послідовною позицією Японії" щодо приналежності островів.

Росія та Японія так і не підписали офіційний мирний договір після завершення Другої світової війни. Суперечка щодо Курильських островів, які в Японії називають Північними територіями, залишається невирішеною.

Передісторія

Нагадаємо, диктатор Путін вперше приїхав на острів Ітуруп 13 серпня. Під час перебування там він оглянув рибопереробний завод "Ясний" та поспілкувався з жителями Южно-Сахалінська, а Токіо одразу висловив рішучий протест.

Того ж дня прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі публічно обурилася поїздкою диктатора і назвала острови невід'ємною частиною своєї країни.

Токіо також невідкладно викликало російського посла Миколу Ноздрева, щоб передати офіційний протест.