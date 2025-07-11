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Не только Patriot: Украина договаривается с Европой о новых системах ПВО

Пятница 11 июля 2025 18:24
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Не только Patriot: Украина договаривается с Европой о новых системах ПВО Фото: спикер МИД Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина ведет переговоры не только по закупке систем Patriot, но и по привлечению широкого спектра других средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого во время брифинга.

"Нет. Мы ведем разговор о закупке ряда систем", - сказал Тихий.

Он отметил, что в Европе есть еще одна система, способная сбивать баллистические ракеты, - итальянско-французская SAMP/T. По его словам, таких систем меньше, чем Patriot, но они существуют, и Украина активно работает с итальянской и французской сторонами, чтобы получить дополнительные установки.

Кроме стратегических систем, украинская сторона работает над привлечением и менее мощных, но эффективных средств ПВО. В частности, речь идет о NASAMS, IRIS-T, ASPID, а также портативные системы MANPADS, которые способны сбивать воздушные цели, в том числе дроны типа "Шахед".

"Речь идет не только о Patriot, а о целом ряде систем для построения такой эшелонированной, надежной системы противовоздушной обороны в Украине", - подчеркнул Тихий.

Отдельно он отметил приоритетность инвестиций в дроны-перехватчики. По словам замминистра, Украина создала уникальную технологию беспилотников, которые способны перехватывать и сбивать воздушные цели, и теперь стоит задача масштабировать их производство при поддержке партнеров.

Тихий подытожил, что сейчас перед Украиной стоит две основные задачи - масштабирование оборонного потенциала за счет ресурсов партнеров и создание собственной стратегической системы ПВО.

Patriot для Украины

Напомним, 9 июля, президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина просила Вашингтон передать системы Patriot. По его словам, США рассмотрят запрос, но никаких конкретных обещаний он не дал.

До этого в СМИ появились слухи, что Трамп может передать Украине еще одну дополнительную систему Patriot.

В то же время, по словам госсекретаря США Марко Рубио, США хотят обсудить с союзниками по НАТО возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Однако пока никто не хочет расставаться с таким вооружением.

А вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия готова оплатить две американские системы Patriot для Украины, Норвегия - еще одну.

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