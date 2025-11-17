Не лише основна відпустка: скільки днів можуть відпочивати військові в Україні і які умови

На які відпустки мають право військові в Україні

В цілому право військовослужбовців на відпустки, а також порядок їх надання регулює сьогодні закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Згідно з інформацією Міністерства оборони, під час дії воєнного стану в Україні військові мають право на надання таких відпусток:

щорічна основна - до 30 днів;

за сімейними обставинами та з інших поважних причин - до 10 днів;

додаткова у зв'язку з навчанням - залежно від періоду навчання;

для військових, умовно-достроково звільнених від відбування покарання - до 10 днів;

додаткова для учасника бойових дій (УБД) - 14 днів;

після звільнення з полону - 90 днів;

для лікування - визначається лікарями;

по догляду за дитиною - до досягнення трирічного віку;

за знищену ворожу техніку - залежно від її виду.

Види відпусток військових під час дії воєнного стану (інфографіка: mod.gov.ua)

Щорічна основна відпустка

У МОУ нагадали, що військовослужбовцям надаються щорічні основні відпустки тривалістю до 30 діб - але за умови відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців у підрозділі.

При цьому зберігається:

грошове забезпечення;

матеріальне забезпечення.

"Окремо може надаватися час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад. Цей час не може перевищувати двох діб в один кінець", - розповіли українцям.

Уточнюється, що частина щорічної основної відпустки може надаватися частинами.

"За умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів", - додали в міністерстві.

Повідомляється також, що військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної відпустки й потребують стаціонарного лікування, вона продовжується після одужання - на кількість невикористаних днів.

Для цього потрібно:

отримати довідку від медичного закладу;

завірити її в регіональному управління Служби правопорядку або у керівника міського або районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Відпустка за сімейними обставинами

Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин надається військовослужбовцям зі зберіганням грошового забезпечення.

При цьому її тривалість не може перевищувати 10 календарних днів - без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України.

Відпустка у зв'язку з навчанням

Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням надається військовослужбовцям:

вік яких - від 18 до 25 років;

які не мають вищої освіти;

які навчаються у закладах вищої освіти або фахової передвищої освіти (крім військових навчальних закладів).

Відпустка для звільнених умовно-достроково

У Міноборони нагадали, що для військовослужбовців, які вступили на службу за контрактом після умовно-достроково звільнення від відбування покарання, основна щорічна відпустка не передбачена.

Проте терміном до 10 днів їм може надаватись:

відпустка за сімейними обставинами;

відпустка з інших поважних причин.

Відпустка для УБД

Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають право на додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів.

У МОУ повідомили, що це передбачено законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Уточнюється, що така відпустка "може надаватися за рішенням командира".

Відпустка після звільнення з полону

Такий тип відпустки передбачений для тих військовослужбовців, які після звільнення з полону виявили бажання продовжувати службу, але мають потребу у відпочинку.

Зазначається, що така додаткова відпустка надається:

за бажанням військового ;

; зі збереженням грошового забезпечення;

тривалістю 90 календарних днів - без поділу на частини.

Відпустка для лікування

Відпустка для лікування надається військовослужбовцю за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК):

або у зв'язку з хворобою;

або після поранення.

При цьому термін такої відпустки визначається лікарями.

"Весь цей час за військовослужбовцем зберігається виплата грошового забезпечення", - зауважили в МОУ.

Відпустка по догляду за дитиною

Відпустка по догляду за дитиною надається військовослужбовцю для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

"Грошове забезпечення не зберігається", - наголосили в Міністерстві оборони України.

Відпустка за знищену ворожу техніку

Тривалість додаткової відпустки для військовослужбовців за знищену ворожу техніку не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік.

При цьому залежить вона від виду знищеної техніки.

Повітряна техніка:

військовий літак - 5 днів;

військовий вертоліт - 4 дні;

легкий БПЛА (до 70 км, 20-50 кг) - 1 день;

середній БПЛА (70-300 км, 150-500 кг) - 2 дні;

важкий БПЛА (300-1500 км, більш як 500 кг) - 3 дні;

крилата / балістична ракета - 3 дні.

Дні додаткової відпустки за знищену ворожу повітряну техніку (інфографіка: mod.gov.ua)

ППО, РЕБ і розвідка:

зенітно-ракетний комплекс - 4 дні;

радіолокаційні системи (ППО) - 4 дні;

засіб радіоелектронної боротьби - 2 дні;

засіб радіоелектронної розвідки - 2 дні;

комплекс дальнього візуального спостереження - 4 дні.

Дні додаткової відпустки за знищену ворожу ППО, РЕБ, техніку розвідки (інфографіка: mod.gov.ua)

Наземна техніка й артилерія:

танк - 3 дні;

бойова машина десанту (БМД), бронетранспортер (БТР), командно-штабна машина (КШМ), бойова машина піхоти (БМП), артилерійська система - 3 дні;

броне- або вантажний автомобіль - 2 дні;

самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню (РСЗВ) - 3 дні;

засіб контрбатарейної боротьби - 2 дні.

Крім того, за знищення військово-морської техніки - військового корабля - передбачається додаткова відпустка на термін 5 днів.

Дні додаткової відпустки за знищену ворожу наземну техніку, артилерію, військовий корабель (інфографіка: mod.gov.ua)