Не лише основна відпустка: скільки днів можуть відпочивати військові в Україні і які умови

У Міністерстві оборони розповіли, які відпустки можуть надаватись військовослужбовцям під час дії воєнного стану в Україні згідно з законодавством. Які їхні умови й тривалість відпочинку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.
В цілому право військовослужбовців на відпустки, а також порядок їх надання регулює сьогодні закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Згідно з інформацією Міністерства оборони, під час дії воєнного стану в Україні військові мають право на надання таких відпусток:
У МОУ нагадали, що військовослужбовцям надаються щорічні основні відпустки тривалістю до 30 діб - але за умови відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців у підрозділі.
При цьому зберігається:
"Окремо може надаватися час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад. Цей час не може перевищувати двох діб в один кінець", - розповіли українцям.
Уточнюється, що частина щорічної основної відпустки може надаватися частинами.
"За умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів", - додали в міністерстві.
Повідомляється також, що військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної відпустки й потребують стаціонарного лікування, вона продовжується після одужання - на кількість невикористаних днів.
Для цього потрібно:
Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин надається військовослужбовцям зі зберіганням грошового забезпечення.
При цьому її тривалість не може перевищувати 10 календарних днів - без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України.
Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням надається військовослужбовцям:
У Міноборони нагадали, що для військовослужбовців, які вступили на службу за контрактом після умовно-достроково звільнення від відбування покарання, основна щорічна відпустка не передбачена.
Проте терміном до 10 днів їм може надаватись:
Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають право на додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів.
У МОУ повідомили, що це передбачено законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Уточнюється, що така відпустка "може надаватися за рішенням командира".
Такий тип відпустки передбачений для тих військовослужбовців, які після звільнення з полону виявили бажання продовжувати службу, але мають потребу у відпочинку.
Зазначається, що така додаткова відпустка надається:
Відпустка для лікування надається військовослужбовцю за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК):
При цьому термін такої відпустки визначається лікарями.
"Весь цей час за військовослужбовцем зберігається виплата грошового забезпечення", - зауважили в МОУ.
Відпустка по догляду за дитиною надається військовослужбовцю для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
"Грошове забезпечення не зберігається", - наголосили в Міністерстві оборони України.
Тривалість додаткової відпустки для військовослужбовців за знищену ворожу техніку не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік.
При цьому залежить вона від виду знищеної техніки.
Повітряна техніка:
ППО, РЕБ і розвідка:
Наземна техніка й артилерія:
Крім того, за знищення військово-морської техніки - військового корабля - передбачається додаткова відпустка на термін 5 днів.
Нагадаємо, у серпні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям 15 днів щорічної відпустки, відновлює додаткові 14 днів для УБД та запроваджує навчальні відпустки для контрактників віком 18-24 років.
Тож згодом ми розповідали, що змінилось для військових в отриманні відпусток, як правильно подати відповідний рапорт і чи можуть захисники України їздити за кордон.
Читайте також, що може зробити військовий з невикористаними днями відпустки.