ua en ru
Ср, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Гроші чи відпочинок? Що може зробити військовий з невикористаними днями відпустки

Середа 09 квітня 2025 14:54
UA EN RU
Гроші чи відпочинок? Що може зробити військовий з невикористаними днями відпустки У декого з військових в Україні можуть лишатися невикористані дні відпустки (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У частини українських військових залишаються дні відпустки, які не вдалося використати впродовж року. Але що з ними робити - досі знають не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Волинського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Скільки днів відпустки мають військові в Україні

Під час воєнного стану в Україні військовослужбовці мають право на 30 днів щорічної відпустки.

Проте у ТЦК розповіли, що використати всі дні вчасно не завжди можливо:

  • через бойову обстановку;
  • через нестачу особового складу в підрозділах;
  • на тлі інших причин.

Що можна зробити з невикористаними днями відпустки

Українцям пояснили, що перенести невикористані дні відпустки на наступний рік військовим не можна.

Водночас згідно з чинним законодавством:

  • їх можна використати перед звільненням;
  • за них можна отримати грошову компенсацію.

Якими є підстави нарахування грошової компенсації

Якщо людина вирішує взяти залишок відпустки (невикористані раніше дні) перед звільненням, після цього:

  • її виключають зі списків особового складу;
  • за ці дні нараховується грошове забезпечення.

Тим часом якщо взяти відпустку неможливо - передбачена грошова компенсація за всі невикористані дні, включаючи додаткові (наприклад, до 14 днів для УБД).

Розрахунок компенсації здійснюється з урахуванням:

  • посадового окладу;
  • окладу за званням;
  • надбавки за вислугу років;
  • додаткових виплат.

Як оформити компенсацію за невикористану відпустку

Для того, щоб оформити компенсацію за невикористані дні законної відпустки, військовому потрібно:

  • подати рапорт командиру частини;
  • вказати підставу та дату звільнення;
  • зазначити кількість днів невикористаної відпустки;
  • зазначити норму закону, що передбачає компенсацію.

Уточнюється, що детальніше про це йдеться:

  • у законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей";
  • у наказі Міністерства оборони України №260 ("Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам").

Гроші чи відпочинок? Що може зробити військовий з невикористаними днями відпусткиГроші чи відпочинок? Що може зробити військовий з невикористаними днями відпусткиПублікація обласного ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/volynarmy)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відпочинок для військових - які бувають підстави для відпустки та як її отримати.

Читайте також, чи зберігаються за мобілізованими в Україні робоче місце та зарплата.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України служба в армії Поради Військовий
NEWS
Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
DAILY
Трамп штовхає світ у кризу? Чому страх торгової війни обвалює фондові ринки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Трамп штовхає світ у кризу? Чому страх торгової війни обвалює фондові ринки