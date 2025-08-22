Обов'язково 15 днів. Що змінилося у відпустках військових та як поїхати за кордон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон , який гарантує військовим 15 днів щорічної відпустки, відновлює додаткові 14 днів для УБД та запроваджує навчальні відпустки для контрактників віком 18-24 років.

Що зміниться для військових в отриманні відпусток, як розраховують відпускні, які проблеми з цим були раніше і чи можна військовим їздити за кордон, РБК-Україна розбиралося разом з адвокатом адвокатського об'єднання "Актум" Тетяною Лебєдєвою.

Гарантовані відпустки військовим: що зміниться

Новий закон встановлює обов’язкову щорічну відпустку для військовослужбовців тривалістю 15 днів. Ще 15 днів із загальної норми у 30 днів можна буде використати лише за умови, що підрозділ має таку можливість.

Документ запроваджує й інші зміни:

Додаткові 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма повертається вперше після скасування на час воєнного стану.

Ця норма повертається вперше після скасування на час воєнного стану. Відпустки для складання іспитів. Їх отримають контрактники віком 18–24 років без вищої освіти, які навчаються.

В нових змінах зробили акцентр саме на щорічну основну відпустку. 15 днів відпустки стають гарантованими. Також є додаткова відпустка на складання іспитів для тих, хто не має вищої освіти, пояснює Тетяна Лебєдєва.

Як було на практиці раніше?

"Було так: військовий служить, служить. 2022, 2023 рік і далі, у відпустку хоче, але його не відпускають. А потім, скажімо, він звільняється. Йому видавали компенсацію за ті роки. А зараз вже обов'язкова умова, що він має піти у відпуску. І найменший строк – це 15 днів. Це безумовна частина, яка не має розбиватися на 5 чи 7 днів. А далі ще до 30 днів, які вже можуть розбиватися по частинах. На навчання, тощо", – каже вона.

Є основна відпустка, а є додаткова. Основна – це 30 днів.

"Одна нерозривна має становити лише 15 днів. Умовно, тепер у військових на рік має бути дві відпустки: два рази по 15 днів або один раз – 30 днів", – додає адвокат.

Чому у військових проблеми з відпустками?

Часто виникали проблеми, бо у відпустки військових просто не відпускали, хоча військові просили. Тепер вони отримали гарантованих щонайменше 15 днів.

"Всі знають, що є військові, які не були вдома по три роки. Бувало командування дає 10 днів. Але що таке для військового 10 днів? Це два-три дні на дорогу. Це по факту дуже мало, і вони не встигають відновлюватися. Якщо дружина ще приїздить, а дітей чи літніх батьків він просто не бачить. А батьки – літнього віку, поїхати до нього не можуть", – описує проблему Лєбєдєва.

Вона згадує випадок, коли одного військового більше року довго не пускали до мами, яка була похилого віку. Якось йому врешті дали відпустку, і той поїхав. Мав бути вдома о 12 дня, а мама в той день о 5 ранку померла. Захисник навіть не доїхав додому навіть попрощатися з мамою. Приїхав вже на її похорон.

Адвокат додає: "Так, йому потім командування надало додаткові 10 днів відпустки. А він каже: "А для чого вони мені тепер?".

Хто має право на гарантовані 15 днів і як їх отримати

Якщо захисник відслужив 6 місяців, то він має право вже на 15 днів.

Починається календарний рік, і стройова або відділ кадрів має дати вказівку командирам рот, взводів, батальйонів скласти графік відпусток. Це треба зробити планомірно, щоб у відпустку пішли не всі одночасно. І тоді вже вирішують, коли хто буде йти, пояснює фахівець.

"Якщо військовий прослужив, скажімо, весь 2025 рік і досі служить, і хоче піти на 45 днів. То він має право за 2025 рік на 30 днів, за 2026 – ще 15. Протягом січня складається цей графік відпусток і на кінець січня він має бути затверджений і доведений до особового складу", – пояснює Лебєдєва.

Що має зробити військовий: інструкція

Тетяна Лебєдєва описує алгоритм, за яким мають надавати відпустки військовим:

Приблизно за 2-3 тижні до відпустки (за законом – не менш як за 14 днів) військовий має написати рапорт, де просить надати йому відпустку на певний строк.

Рапорт треба подати командуванню. Командування його підписує, відправляє тим, хто займається бухгалтерією.

Далі, за три дні до відпустки, військовому нараховуються відпускні.

"Зазвичай просять, щоб вони йшли у відпустку в день зарплати. І тоді в день відпуски їм нараховуються відпускні, плюс – нараховується заробітна плата за відпрацьований час", – каже співрозмовниця.

Чи оплачують відпускні в повному розмірі?

На жаль, дуже часто військові частини для прорахунку відпускних військових беруть їх базовий оклад. Наприклад, 20 тисяч гривень. Але це неправильно, зазначає адвокат. Бо, за діючим зараз законодавством, при розрахунку відпускних військовим потрібно брати середній дохід за рік. Або – пропорційно відпрацьованому військовим часу.

Тобто відпускні для військових не беруться з "голого" окладу. В них враховують все, що він отримав: грошове забезпечення, премії, надбавки, лікарняний. Також враховують вислугу років.

"Наприклад, за 2025 рік військовий отримав мільйон. Ділимо на 12, і оце виходить скільки у нього середньомісячна зарплата. І потім рахуємо відпускні. Якщо він іде на 15 днів, то загальну суму ділимо на 12. Ділимо на 30. Це виходить, скажімо, дві тисячі гривень зарплати на день. Цю денну зарплату множимо на кількість днів, на скільки він хоче йти у відпустку. Якщо на 15, то ділимо на 15. Якщо на 30, то ділимо на 30", – каже вона.

Чи можуть військові їздити у відпустку за кордон?

Закони України дозволяють військовослужбовцям виїжджати за кордон, навіть під час дії воєнного стану.

Таке право надається за кількома підставами:

під час планової відпустки;

для лікування за кордоном;

у службове відрядження (зокрема на навчання).

Зверніть увагу: можливість виїзду у відпустку залежить від рішення командира частини. Кожен випадок розглядається індивідуально. Якщо ж йдеться про службове відрядження, додаткового дозволу не потрібно – достатньо відповідного наказу.

Саме командир ухвалює рішення про надання відпустки та дозволу на виїзд, після чого видає відпускний квиток і наказ.

Щоб поїхати до родичів за кордон, військовий спершу має подати рапорт. В ньому треба вказати адресу, де планується відпочинок, і термін перебування, на скільки часу він туди збирається їхати. При цьому треба, щоб родичі військового жили за кордоном на законних підставах. Наприклад, щоб у них вже був оформлений статус тимчасового захисту або постійне місце проживання.