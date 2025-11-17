Не только основной отпуск: сколько дней могут отдыхать военные в Украине и каковы условия

На какие отпуска имеют право военные в Украине

В целом право военнослужащих на отпуска, а также порядок их предоставления регулирует сегодня закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Согласно информации Министерства обороны, во время действия военного положения в Украине военные имеют право на предоставление таких отпусков:

ежегодный основной - до 30 дней;

по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам - до 10 дней;

дополнительный в связи с обучением - в зависимости от периода обучения;

для военных, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания - до 10 дней;

дополнительный для участника боевых действий (УБД) - 14 дней;

после освобождения из плена - 90 дней;

для лечения - определяется врачами;

по уходу за ребенком - до достижения трехлетнего возраста;

за уничтоженную вражескую технику - в зависимости от ее вида.

Виды отпусков военных во время действия военного положения (инфографика: mod.gov.ua)

Ежегодный основной отпуск

В МОУ напомнили, что военнослужащим предоставляются ежегодные основные отпуска продолжительностью до 30 суток - но при условии отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих в подразделении.

При этом сохраняется:

денежное обеспечение;

материальное обеспечение.

"Отдельно может предоставляться время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно. Это время не может превышать двух суток в один конец", - рассказали украинцам.

Уточняется, что часть ежегодного основного отпуска может предоставляться частями.

"При условии, что основная непрерывная ее часть будет составлять не менее 15 календарных дней", - добавили в министерстве.

Сообщается также, что военнослужащим, которые заболели во время ежегодного основного отпуска и нуждаются в стационарном лечении, он продлевается после выздоровления - на количество неиспользованных дней.

Для этого нужно:

получить справку от медицинского учреждения;

заверить ее в региональном управлении Службы правопорядка или у руководителя городского или районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Отпуск по семейным обстоятельствам

Отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам предоставляется военнослужащим с сохранением денежного обеспечения.

При этом его продолжительность не может превышать 10 календарных дней - без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины.

Отпуск в связи с обучением

Дополнительный отпуск в связи с обучением предоставляется военнослужащим:

возраст которых - от 18 до 25 лет;

которые не имеют высшего образования;

которые учатся в учреждениях высшего образования или профессионального предвысшего образования (кроме военных учебных заведений).

Отпуск для освобожденных условно-досрочно

В Минобороны напомнили, что для военнослужащих, поступивших на службу по контракту после условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, основной ежегодный отпуск не предусмотрен.

Однако сроком до 10 дней им может предоставляться:

отпуск по семейным обстоятельствам;

отпуск по другим уважительным причинам.

Отпуск для УБД

Военнослужащие со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней.

В МОУ сообщили, что это предусмотрено законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Уточняется, что такой отпуск "может предоставляться по решению командира".

Отпуск после освобождения из плена

Такой тип отпуска предусмотрен для тех военнослужащих, которые после освобождения из плена изъявили желание продолжать службу, но нуждаются в отдыхе.

Отмечается, что такой дополнительный отпуск предоставляется:

по желанию военного ;

; с сохранением денежного обеспечения;

продолжительностью 90 календарных дней - без разделения на части.

Отпуск для лечения

Отпуск для лечения предоставляется военнослужащему по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК):

либо в связи с болезнью;

либо после ранения.

При этом срок такого отпуска определяется врачами.

"Все это время за военнослужащим сохраняется выплата денежного обеспечения", - отметили в МОУ.

Отпуск по уходу за ребенком

Отпуск по уходу за ребенком предоставляется военнослужащему для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

"Денежное обеспечение не сохраняется", - подчеркнули в Министерстве обороны Украины.

Отпуск за уничтоженную вражескую технику

Продолжительность дополнительного отпуска для военнослужащих за уничтоженную вражескую технику не должна превышать 15 календарных дней в году.

При этом зависит она от вида уничтоженной техники.

Воздушная техника:

военный самолет - 5 дней;

военный вертолет - 4 дня;

легкий БПЛА (до 70 км, 20-50 кг) - 1 день;

средний БПЛА (70-300 км, 150-500 кг) - 2 дня;

тяжелый БПЛА (300-1500 км, более 500 кг) - 3 дня;

крылатая / баллистическая ракета - 3 дня.

Дни дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую воздушную технику (инфографика: mod.gov.ua)

ПВО, РЭБ и разведка:

зенитно-ракетный комплекс - 4 дня;

радиолокационные системы (ПВО) - 4 дня;

средство радиоэлектронной борьбы - 2 дня;

средство радиоэлектронной разведки - 2 дня;

комплекс дальнего визуального наблюдения - 4 дня.

Дни дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую ПВО, РЭБ, технику разведки (инфографика: mod.gov.ua)

Наземная техника и артиллерия:

танк - 3 дня;

боевая машина десанта (БМД), бронетранспортер (БТР), командно-штабная машина (КШМ), боевая машина пехоты (БМП), артиллерийская система - 3 дня;

броне- или грузовой автомобиль - 2 дня;

самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня (РСЗО) - 3 дня;

средство контрбатарейной борьбы - 2 дня.

Кроме того, за уничтожение военно-морской техники - военного корабля - предусматривается дополнительный отпуск на срок 5 дней.

Дни дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую наземную технику, артиллерию, военный корабль (инфографика: mod.gov.ua)