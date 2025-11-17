Не только основной отпуск: сколько дней могут отдыхать военные в Украине и каковы условия

В Министерстве обороны рассказали, какие отпуска могут предоставляться военнослужащим во время действия военного положения в Украине согласно законодательству. Каковы их условия и продолжительность отдыха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
В целом право военнослужащих на отпуска, а также порядок их предоставления регулирует сегодня закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Согласно информации Министерства обороны, во время действия военного положения в Украине военные имеют право на предоставление таких отпусков:
В МОУ напомнили, что военнослужащим предоставляются ежегодные основные отпуска продолжительностью до 30 суток - но при условии отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих в подразделении.
При этом сохраняется:
"Отдельно может предоставляться время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно. Это время не может превышать двух суток в один конец", - рассказали украинцам.
Уточняется, что часть ежегодного основного отпуска может предоставляться частями.
"При условии, что основная непрерывная ее часть будет составлять не менее 15 календарных дней", - добавили в министерстве.
Сообщается также, что военнослужащим, которые заболели во время ежегодного основного отпуска и нуждаются в стационарном лечении, он продлевается после выздоровления - на количество неиспользованных дней.
Для этого нужно:
Отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам предоставляется военнослужащим с сохранением денежного обеспечения.
При этом его продолжительность не может превышать 10 календарных дней - без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины.
Дополнительный отпуск в связи с обучением предоставляется военнослужащим:
В Минобороны напомнили, что для военнослужащих, поступивших на службу по контракту после условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, основной ежегодный отпуск не предусмотрен.
Однако сроком до 10 дней им может предоставляться:
Военнослужащие со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней.
В МОУ сообщили, что это предусмотрено законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Уточняется, что такой отпуск "может предоставляться по решению командира".
Такой тип отпуска предусмотрен для тех военнослужащих, которые после освобождения из плена изъявили желание продолжать службу, но нуждаются в отдыхе.
Отмечается, что такой дополнительный отпуск предоставляется:
Отпуск для лечения предоставляется военнослужащему по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК):
При этом срок такого отпуска определяется врачами.
"Все это время за военнослужащим сохраняется выплата денежного обеспечения", - отметили в МОУ.
Отпуск по уходу за ребенком предоставляется военнослужащему для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
"Денежное обеспечение не сохраняется", - подчеркнули в Министерстве обороны Украины.
Продолжительность дополнительного отпуска для военнослужащих за уничтоженную вражескую технику не должна превышать 15 календарных дней в году.
При этом зависит она от вида уничтоженной техники.
Воздушная техника:
ПВО, РЭБ и разведка:
Наземная техника и артиллерия:
Кроме того, за уничтожение военно-морской техники - военного корабля - предусматривается дополнительный отпуск на срок 5 дней.
Напомним, в августе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует военнослужащим 15 дней ежегодного отпуска, восстанавливает дополнительные 14 дней для УБД и вводит учебные отпуска для контрактников в возрасте 18-24 лет.
Поэтому позже мы рассказывали, что изменилось для военных в получении отпусков, как правильно подать соответствующий рапорт и могут ли защитники Украины ездить за границу.
Читайте также, что может сделать военный с неиспользованными днями отпуска.